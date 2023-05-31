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假拜神盜7面金牌還揮剪刀恐嚇　「高齡竊賊」遭扭送法辦

記者張君豪／台北報導

舉頭三尺有神明！北市王姓男子（70多歲、竊盜前科）5日下午13時許步行到文山區景美街一處神壇，先在騎樓假裝對神像參拜、伺機觀察見四下無人，拿出預藏剪刀進入公廟神桌，剪下神像上的金牌，但因神壇有裝設監視器，公廟人士立刻上前壓制制止，過程中王男拿出剪刀示威，所幸警員緊急到場將王嫌逮捕，警訊後依加重竊盜罪嫌將他扭送法辦。

▲王姓慣竊偷取市價11萬元的神明金牌，遭逮捕扭送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王姓慣竊偷取市價11萬元的神明金牌，遭逮捕扭送法辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同

▲王姓慣竊偷取市價11萬元的神明金牌，遭逮捕扭送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警分局指出、王姓慣竊在轄內景美街一處神壇門口假意參拜，先站在騎樓觀望，舉起手假裝對神像參拜，觀察無人在場，大膽走入神壇神桌，取出預藏的剪刀一刀剪下7面金牌，不料行徑已遭神壇監視器全程拍下。

當時王嫌得手轉身離去，被2名神壇人員發現，從屋後奔出制止，雙方在神桌前互相拉扯，王男眼見持金牌的手腕已被抓住，為求脫困竟以另一手高舉剪刀威嚇，之後往外逃竄，不料脫逃不到10公尺，即遭神壇人員從後方追上撲倒在地，警員獲報及時到場將他逮捕，當場將重約1兩6、價值超過新台幣11萬的7面金牌歸還神壇。

王嫌落網後辯稱，因身上現金花用殆盡，才會覬覦神像上懸掛的金牌。警方呼籲民眾勿因一時貪念而順手牽羊，以免觸法悔不當初。

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