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校外教學「想帶100元請客」　家長：不是小孩該做的！網風向一面倒

警察駐點,維護治安,維護安全,上下學安全,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／資料照）

▲兒子讀小學三年級。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多爸媽會給孩子零用錢，不過近日就有一名網友發文表示，兒子要去校外教學，於是問他能否帶100元出去，除了買自己想要的東西，也可以請同學。雖然這筆錢不多，但他還是相當糾結，畢竟請客似乎不是這個年紀該做的事。貼文一出，也引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，小學三年級的兒子要去校外教學了，事前已經繳過午餐、車資等相關費用，也有準備足夠的零食，不過，孩子出發前卻開口詢問能否多帶100元，「用途主要就是可以買自己想買的東西，之前他們會買東西互請」。

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原PO坦言，100元真的不多，但他還是糾結了一陣子，他小時候會心想能請客的同學很拉風，但為人父母後，就會覺得即便家裡過得去，但請客仍不是小孩子該做的事，「想知道，其他爸媽會怎麼拿捏？」

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲孩子想帶100元去校外教學。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，多數網友認為，「100塊就給吧，100塊也買不到什麼東西，只拿這樣真乖」、「好乖的小孩只索取100元，隨便買個吃的都不夠了吧！與其讓孩子失望、產生自卑心態，若是我就會多給些」、「100元可以趁機會看孩子的金錢觀，超便宜好嗎」、「我會給500元，萬一有事真的需要錢，100元能幹嘛」、「有什麼好糾結的？再來其他孩子都有帶錢去，唯獨你兒子沒有，他會怎麼想」、「如果是這個情況的話，我覺得可以！但我會跟他說如果100元沒花完的錢可以自己存，讓他自己決定」。

也有網友回應，「可以給500元，但教他不要亂花，不要養成請同學的習慣，別人請他吃東西，偶爾回禮一下是OK，但不要誤以為請客吸引來的都是朋友」。、

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