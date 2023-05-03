LINE「這功能」讓他翻白眼！　一票超有感：是人的問題

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE有不少功能相當方便，不過好一陣子前推出的「@All」功能卻引來許多用戶抱怨，覺得很吵或被打擾。近日又有網友發文直呼，有人也覺得「@All」很煩嗎？話題再度引發討論，底下網友也留言寫道，「臉書的也很煩」、「臉書的也有」。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文直呼，有沒有人也覺得LINE的「@All」功能很煩？「尤其是很不重要的事也在All！」他更在文末附上一個翻白眼的emoji，表達不滿的情緒。

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貼文一出，不少網友也有感表示，「這幾天廠商一直嘔、一直嘔，真的是」、「臉書社團也是啊，就一堆沒內容、沒意義的貼文還要強逼通知你過去看」、「FB社團也是啊！不是只有LINE而已」。但也有網友認為，「有問題的不是功能，是狂All的那個人」、「是All的人有問題，不是這功能有問題」。

目前「@All」功能尚無法關閉，且就算不更新LINE，也只是無法使用該功能，仍會被標記。若想避免被打擾，可參照以下步驟設定。

步驟一：關閉「有人標註我時提醒」

LINE標記的相關提醒通常預設為開啟，如果想要關閉，可以點選「設定」，並從中找到「提醒」，只要將「提醒規則」第2項的「有人標註我時提醒」關閉，別人怎麼標記都不會吵到自己。

▲▼用戶可自行關閉「有人標註我時提醒」。（圖／翻攝自LINE官方blog）

步驟二：設定「關鍵字提醒」

不過，如果將「有人標註我時提醒」關閉，很可能會遺漏重要訊息，所以這時就可以額外設定「關鍵字提醒」，當未讀訊息包含這些關鍵字，即會顯示藍色字來提醒用戶。

▲用戶可設定關鍵字。（圖／記者曾筠淇翻攝）

用戶點選「設定」後，從中找到「聊天」，裡面有個「關鍵字提醒」，最多可設定20組關鍵字。

▲▼訊息會用藍色顯示。（圖／記者曾筠淇翻攝）

不過，步驟二目前只能在電腦上設定，手機版只能單純關閉「標註提醒」的功能。手機關閉標註提醒步驟如以下：

1.點選主頁右上方齒輪形狀的「設定」

2.下滑找到「一般」並點選「提醒」

3.進入提醒後，找到「訊息」中的「標註提醒」並將其關閉

▼手機目前僅能關閉「標記提醒」。（圖／記者曾筠淇翻攝）