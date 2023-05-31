「科學抽樣大規模」變同仁拿鐵鏟　綠批新竹棒球場開挖不專業

▲新竹市政府今日進入棒球場進行開挖檢測。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府今(31)日進入棒球場進行抽樣開挖，所得土壤檢體將送美國實驗室進行檢驗。隨後新竹市民進黨部也發表回應，總召陳建名批市府開挖「不夠透明」根本沒通知媒體會議員參與，大家僅只能憑市府發布的新聞稿及照片去判斷，質疑高虹安所謂「科學抽樣的大規模開挖」，如今只剩市府同仁手持鐵鏟與垃圾袋。

新竹市政府今日上午9點無預警的進行棒球場開挖，之後向媒體發布開挖照片。據了解，今日開挖依然為局部抽樣開挖，市府今日開挖7個洞，深度目測約15公分左右，挖出來的土壤會送由美國實驗室檢驗，市府說，不管檢驗結果為何，6月的全面開挖都將推動進行。

▲▼陳建名質疑，之前高虹安聲稱將進行「科學抽樣大規模開挖」，現在卻變成同仁手持鐵鏟與垃圾袋自己挖。





「這種沒有公開、沒有透明又沒有專業的政治操作，讓球場的修復遙遙無期，更讓新竹市政矇上一層陰影」。民進黨黨團總召陳建名批高虹安再度拿棒球場當政治提款機，認為她試圖轉移民調不佳、施政無法獲得市民認同的焦點。陳建名說，過去高虹安屢屢揚言要開挖「大秘寶」，半年過後卻只見到市府同仁拿著鏟子和垃圾袋偷偷進行，

陳建名說，今日的開挖市府並未通知議會及媒體到場見證，更沒有所謂的公開透明，大家僅只能憑市府發布的新聞稿及照片去判斷；質疑高虹安口中所謂的「科學抽樣大規模開挖」，如今只剩下市府同仁手持鐵鏟與垃圾袋。

他還說，外界關心的是土壤分層以及回填物成份，但市府卻以不專業方式進行採樣，又要交給美國的專家鑑定。陳建名強調，已經三度開挖棒球場卻不見後續化驗的結果報告，每次開挖都是「雷聲大、雨點小」，高虹安刻意以政治語言、破碎資訊，營造前市府人謀不臧的假象，無法掩蓋其施政無能的現況。

▲▼新竹棒球場今日進行檢測性開挖。