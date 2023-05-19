新竹棒球場淹水了！「漂浮櫃」室內狂竄　辦公室、休息區全遭殃

▲櫃子漂來漂去。（圖／翻攝自臉書／黃揚明）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著雨神狂襲北台灣，新竹地區今早陸續傳出淹水災情，就連新竹棒球場也沒能倖免。媒體人黃揚明稍早接到爆料，只見棒球場辦公室、球員休息區都進水，掀起不小討論。

黃揚明稍早在臉書提到，經過凌晨的大雨後，傳說中那花了12億的新竹棒球場，不只球場內積水，現在連室內辦公區、球員休息區等場域也全都進水，「附上幾張照片，那不是地板亮到反光，是積水的反射；然後最後3張，是地下停車場和停車場機房的積水。」

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同時，黃揚明也PO出影片，只見疑似休息區的空間積水頗深，就連櫃子都漂浮起來，門也被淹沒超過3分之1。

▲▼辦公室、休息室都積水。（圖／翻攝自臉書／黃揚明，下同）

對此，網友們紛紛驚呼，「這是鬧鬼吧」、「新的游泳池？」「威尼斯風情辦公室」、「凌晨新竹的雨，不是普通的大，是超級的大，而且雷聲隆隆，不輸颱風」、「香菇獲得了生存權」、「不忍直視」。

另外，氣象局指出，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹市已有短延時大豪雨發生，今(19日)日新竹縣有局部豪雨或大豪雨，桃園市、新竹市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，新北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。