凱特說溜嘴！喬治王子被要求「幹活」　學校放假得去牧場搬飼料

▲英國喬治王子出席志工活動，在父親的陪伴下嘗試操作挖土機。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國王室子女也要學著幹活。威廉王儲的妻子凱特王妃就曾經不小心說溜嘴，提到長子喬治王子（Prince George）休假時雖然不用去學校，但得到牧場裡幫忙搬飼料。威廉也補充說，夫妻倆的三名子女都在學習如何打理王室莊園中的農場。

根據紐約郵報報導，今年9歲的喬治王子是英國君主的第二順位繼承人，順位僅次於父親威廉王儲，但這並不代表他的父母不會讓他做任何家務瑣事。因為凱特去年參觀一處山羊養殖場時不小心說溜了嘴，透露喬治在課外的空閒時間，得前往王室莊園桑德令罕宮（Sandringham Estate）的一處牧場幫忙搬飼料。

當時，威廉在參觀過程中發現一個青貯飼料清理機，山羊牧場主人解釋說，這可以清掃也能用來移動飼料牧草。凱特就回覆道，「這正是喬治在學期中休假時的工作──搬飼料。」

威廉向牧場主人說，因為子女們一直都有在幫忙桑德令罕宮牧場的工作，查爾斯國王致力於將那裡轉型成完全有機的農場，「我們也在嘗試混農林業。」威廉與凱特最近也在5月8日帶著三名子女到童軍營地做志工服務，參與The Big Help Out倡議活動，喬治王子拿起電鑽修繕，嘗試射箭，還在威廉的陪伴下學著開挖土機。同時這也是5歲的路易王子首次正式參加王室活動。

▼路易王子（中）首次以王室成員身分正式與父母一同出席活動。（圖／路透）