　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特說溜嘴！喬治王子被要求「幹活」　學校放假得去牧場搬飼料

▲▼英國喬治王子與爸媽一起出席The Big Help Out志工活動。（圖／路透）

▲英國喬治王子出席志工活動，在父親的陪伴下嘗試操作挖土機。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國王室子女也要學著幹活。威廉王儲的妻子凱特王妃就曾經不小心說溜嘴，提到長子喬治王子（Prince George）休假時雖然不用去學校，但得到牧場裡幫忙搬飼料。威廉也補充說，夫妻倆的三名子女都在學習如何打理王室莊園中的農場。

▲▼英國喬治王子與爸媽一起出席The Big Help Out志工活動。（圖／路透）

根據紐約郵報報導，今年9歲的喬治王子是英國君主的第二順位繼承人，順位僅次於父親威廉王儲，但這並不代表他的父母不會讓他做任何家務瑣事。因為凱特去年參觀一處山羊養殖場時不小心說溜了嘴，透露喬治在課外的空閒時間，得前往王室莊園桑德令罕宮（Sandringham Estate）的一處牧場幫忙搬飼料。

當時，威廉在參觀過程中發現一個青貯飼料清理機，山羊牧場主人解釋說，這可以清掃也能用來移動飼料牧草。凱特就回覆道，「這正是喬治在學期中休假時的工作──搬飼料。」

▲▼英國喬治王子與爸媽一起出席The Big Help Out志工活動。（圖／路透）

威廉向牧場主人說，因為子女們一直都有在幫忙桑德令罕宮牧場的工作，查爾斯國王致力於將那裡轉型成完全有機的農場，「我們也在嘗試混農林業。」威廉與凱特最近也在5月8日帶著三名子女到童軍營地做志工服務，參與The Big Help Out倡議活動，喬治王子拿起電鑽修繕，嘗試射箭，還在威廉的陪伴下學著開挖土機。同時這也是5歲的路易王子首次正式參加王室活動。

▼路易王子（中）首次以王室成員身分正式與父母一同出席活動。（圖／路透）

▲▼英國喬治王子與爸媽一起出席The Big Help Out志工活動。（圖／路透）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
高科大爆弊案！　總務長圖利弟弟千萬遭聲押
25歲女豬仔遭「性侵、熱鐵烙膚」　園區37天生不如死
黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！　餐廳被挖出
女私密自拍遭外流！　「身分證、護照」都被PO網
快訊／賓士撞護欄起火！　年輕男女搶救中
5億高中生靈前放iPhone 14！　高大成：Call Me
「大王具足蟲」拉麵登CNN！　外國網友嚇飆3字經

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國寺廟再傳醜聞！　住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

印尼15歲少女遭11男多次性侵　警察老師村長都是色狼！恐處死刑

發文挺改革「竟被抓去關」　沙烏地女權人士使用hashtag也成罪名

人妻公園哺乳被性侵　「5分鐘音檔曝光」崩潰哀求：孩子就在旁邊

凱特說溜嘴！喬治王子被要求「幹活」　學校放假得去牧場搬飼料

淪豬仔想逃離園區　25歲女遭「性侵、熱鐵烙膚」恐怖37天生不如死

在女同事口罩上「抹體液」！警DNA鑑定揪犯人　日男下場慘了

台灣爆紅「大王具足蟲」拉麵！CNN專訪老闆　外國網友嚇瘋飆3字經

俄羅斯煉油廠失火　州長指控烏克蘭發動無人機攻擊

首爾「警報亂響」要求避難引民眾恐慌　市長道歉：我認為不是誤發

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

泰國寺廟再傳醜聞！　住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

印尼15歲少女遭11男多次性侵　警察老師村長都是色狼！恐處死刑

發文挺改革「竟被抓去關」　沙烏地女權人士使用hashtag也成罪名

人妻公園哺乳被性侵　「5分鐘音檔曝光」崩潰哀求：孩子就在旁邊

凱特說溜嘴！喬治王子被要求「幹活」　學校放假得去牧場搬飼料

淪豬仔想逃離園區　25歲女遭「性侵、熱鐵烙膚」恐怖37天生不如死

在女同事口罩上「抹體液」！警DNA鑑定揪犯人　日男下場慘了

台灣爆紅「大王具足蟲」拉麵！CNN專訪老闆　外國網友嚇瘋飆3字經

俄羅斯煉油廠失火　州長指控烏克蘭發動無人機攻擊

首爾「警報亂響」要求避難引民眾恐慌　市長道歉：我認為不是誤發

獒犬狠咬騎士！小腿血腫　有綁繩索未戴口罩...飼主下場曝

黃弘毅度過車禍低潮生涯首升一軍　恰總期待：看看他的能耐

颱風瑪娃奔向日本　星宇、虎航明「取消航班」一次看

近6萬本好書69元起　網路書店推上半年最優惠曬書市集

幫忙對發票才知爸媽「一個月花20萬」！　他愣了：還跟我哭窮？

花蓮端節返鄉專車開放網路訂票　採實名制往返各1列

苗栗立委參選人自誇「高人一等」　冷笑話賴清德也被逗樂

郭台銘喊「山盟海誓」卻忘了　柯文哲不在意：君子之交淡如水

杜絕非法丟棄廢棄物　花蓮清運車全面安裝GPS

台鐵副局長去im.B主嫌豪宅！「公差」一說惹議　交長：政風已調查

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

國際熱門新聞

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想害全家

馬斯克發文揭「手機空間」　驚見Pornhub

密碼錯太多次！他iPod「被鎖10年」還能用

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！

影片曝！露奶妹遭酒吧保全打趴　轎車輾拖70公尺亡

快訊／北韓發射導彈　日本沖繩發佈緊急警告

東京醫科大學蓄意扣分刷掉女考生判賠

台爆紅「大王具足蟲」拉麵登CNN　網友嚇瘋

瑪娃直奔沖繩！知事籲「非必要勿外出」

快訊／北韓飛彈「空中爆炸」 　日韓取消警報

女歌手當眾脫褲　駕駛艙露出肉色渾圓

輝達市值站上1兆美元　史上第8家企業達里程碑

更多熱門

相關新聞

威廉曝兒新乳名含意　阿緯當場跪地求「劃清界線」

威廉曝兒新乳名含意　阿緯當場跪地求「劃清界線」

藝人威廉（廖亦崟）和卓君澤在2022年4月登記結婚，不久前宣佈女方懷孕的好消息，並於28日公佈寶寶的性別是男孩。威廉稍早PO文說明了兒子的新乳名含意，還透露揭曉性別的當下「阿緯當場跪地」；隨後，阿緯也PO文要求「劃清界線」，真實心聲讓網友笑翻。

威廉、卓君澤寶寶性別曝光！　小煜見結果竟喊：可惡

威廉、卓君澤寶寶性別曝光！　小煜見結果竟喊：可惡

威廉喜曬寶寶超音波！　「蜜月伴手禮」曝育兒心願被虧

威廉喜曬寶寶超音波！　「蜜月伴手禮」曝育兒心願被虧

快訊／威廉當爸了！

快訊／威廉當爸了！

哈梅人氣下滑！王室討論拔頭銜　專家：像流亡賤民

哈梅人氣下滑！王室討論拔頭銜　專家：像流亡賤民

關鍵字：

英國王室喬治王子威廉凱特路易王子王室成員

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面