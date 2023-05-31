超萌限量「石虎台啤」又來了！全新限定包裝　開賣時間地點曝光

▲「浪漫台三線藝術季」再度與台灣菸酒公司合作，推出「石虎台啤」持續支持石虎保育行動。（圖／浪漫台三線藝術季）

記者林育綾／綜合報導

第2屆「浪漫台三線藝術季」將於6月24日～8月27日開跑！而第1屆推出的周邊商品之一「石虎啤酒」大受好評，造成搶購收藏；今年再度與台灣菸酒合作，推出全新「石虎包裝經典台啤」，持續支持石虎保育行動，預計6月中旬在台中以北全通路上架。

▲第2屆「浪漫台三線藝術季」在6月24日～8月27日開跑。（圖／浪漫台三線藝術季）



今年「浪漫台三線藝術季」將結合藝術創作、設計導入、飲食實驗等三大面向，有7國（美國、澳洲、日本、阿根廷、菲律賓、烏克蘭）、91件作品，共75組藝術設計團隊的參與，議題跨足各領域，甚至邀請到烏克蘭知名藝術家ZHANNA KADYROVA 詹娜·卡德羅娃來台三線展出。

這次藝術季也與許多品牌有各種創新合作，其中受到矚目的是，繼第1屆與台灣菸酒合作推出「石虎啤酒」受到好評後，第2屆也續推「石虎包裝經典台啤」，持續支持石虎保育行動。

▲第1屆浪漫台三線藝術季推出「石虎台啤」時，造成一波搶購收藏風潮。（圖／浪漫台三線藝術季）

第1屆「石虎台啤」為視覺藝術家鄒駿昇應邀創作，以山林綠、客家藍作為主色調，在象徵山神的同時，更將其對生態的守望、土地的疼惜，盡藏入這片雲霧飄渺的內山公路中。當時推出後，造成一波搶購收藏風潮，備受好評。

第2屆的「石虎包裝經典台啤」也同樣是限時限量款，客委會透露，預計在6月中旬在台中以北全通路上架，含：中部、桃竹苗及雙北地區連鎖量販超市、便利商店（以門市庫存為準），以各通路售價為準。

▲今年「浪漫台三線藝術季」作品中也有以石虎為題的創作，廖建忠〈望鄉〉取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，反映近年石虎的生存面臨各種威脅。（圖／浪漫台三線藝術季官網）



而這次藝術季也推出免費接駁專車，共有4條路線，皆從高鐵站（桃園、新竹、苗栗、台中）出發，讓民眾免費暢遊三大展區的經典作品。其中新竹高鐵出發的藝術季專車，更提供完整8小時的單日體驗，從北埔、公館、出磺坑到東勢，讓大家一次玩盡3大展區。

▲第2屆「浪漫台三線藝術季」共有三大展區。（圖／浪漫台三線藝術季）

為了方便民眾在150公里的台三線體驗藝術季，策展團隊區分了桃竹、苗栗、台中三大展區，各在「北埔或者洋樓」、「公館客家文學花園」、「東勢林業文化園區」三地，設置藝術季服務中心，邀請民眾從藝術季服務站作為起點，展開探索台三線的浪漫公路旅行。

此外也與LINE合作，只要加入「浪漫台三線藝術季」官方帳號，就可以自選喜愛的展覽或是體驗，LINE會立即製作一個專屬你的藝術季行程，並匯入Google地圖，民眾就可以用自駕或其他交通轉乘，暢遊浪漫台三線藝術季。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。