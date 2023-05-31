　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超萌限量「石虎台啤」又來了！全新限定包裝　開賣時間地點曝光

▲▼浪漫台三線藝術季與台灣菸酒公司合作，推出石虎台啤，持續支持石虎保育行動。（圖／浪漫台三線藝術季）

▲「浪漫台三線藝術季」再度與台灣菸酒公司合作，推出「石虎台啤」持續支持石虎保育行動。（圖／浪漫台三線藝術季）

記者林育綾／綜合報導

第2屆「浪漫台三線藝術季」將於6月24日～8月27日開跑！而第1屆推出的周邊商品之一「石虎啤酒」大受好評，造成搶購收藏；今年再度與台灣菸酒合作，推出全新「石虎包裝經典台啤」，持續支持石虎保育行動，預計6月中旬在台中以北全通路上架。

▲▼第2屆浪漫台三線藝術季（圖／浪漫台三線藝術季）

▲第2屆「浪漫台三線藝術季」在6月24日～8月27日開跑。（圖／浪漫台三線藝術季）

今年「浪漫台三線藝術季」將結合藝術創作、設計導入、飲食實驗等三大面向，有7國（美國、澳洲、日本、阿根廷、菲律賓、烏克蘭）、91件作品，共75組藝術設計團隊的參與，議題跨足各領域，甚至邀請到烏克蘭知名藝術家ZHANNA KADYROVA 詹娜·卡德羅娃來台三線展出。

這次藝術季也與許多品牌有各種創新合作，其中受到矚目的是，繼第1屆與台灣菸酒合作推出「石虎啤酒」受到好評後，第2屆也續推「石虎包裝經典台啤」，持續支持石虎保育行動。

▲▼第1屆浪漫台三線藝術季推出「石虎台啤」時，造成一波搶購收藏風潮。（圖／浪漫台三線藝術季）

▲第1屆浪漫台三線藝術季推出「石虎台啤」時，造成一波搶購收藏風潮。（圖／浪漫台三線藝術季）

第1屆「石虎台啤」為視覺藝術家鄒駿昇應邀創作，以山林綠、客家藍作為主色調，在象徵山神的同時，更將其對生態的守望、土地的疼惜，盡藏入這片雲霧飄渺的內山公路中。當時推出後，造成一波搶購收藏風潮，備受好評。

第2屆的「石虎包裝經典台啤」也同樣是限時限量款，客委會透露，預計在6月中旬在台中以北全通路上架，含：中部、桃竹苗及雙北地區連鎖量販超市、便利商店（以門市庫存為準），以各通路售價為準。

▲▼第2屆浪漫台三線藝術季作品，廖建忠〈望鄉〉，近年石虎的生存面臨各種威脅，其存續亦反映淺山生態系的健全與否。作品取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，虛線構成的身軀似融入於山林間，但日落後，虛線因吸收白天太陽而發出微光，像山野間美麗的精靈，召喚回家的路。（圖／浪漫台三線藝術季官網）

▲今年「浪漫台三線藝術季」作品中也有以石虎為題的創作，廖建忠〈望鄉〉取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，反映近年石虎的生存面臨各種威脅。（圖／浪漫台三線藝術季官網）

而這次藝術季也推出免費接駁專車，共有4條路線，皆從高鐵站（桃園、新竹、苗栗、台中）出發，讓民眾免費暢遊三大展區的經典作品。其中新竹高鐵出發的藝術季專車，更提供完整8小時的單日體驗，從北埔、公館、出磺坑到東勢，讓大家一次玩盡3大展區。

▲▼第2屆浪漫台三線藝術季（圖／浪漫台三線藝術季）

▲第2屆「浪漫台三線藝術季」共有三大展區。（圖／浪漫台三線藝術季）

為了方便民眾在150公里的台三線體驗藝術季，策展團隊區分了桃竹、苗栗、台中三大展區，各在「北埔或者洋樓」、「公館客家文學花園」、「東勢林業文化園區」三地，設置藝術季服務中心，邀請民眾從藝術季服務站作為起點，展開探索台三線的浪漫公路旅行。

此外也與LINE合作，只要加入「浪漫台三線藝術季」官方帳號，就可以自選喜愛的展覽或是體驗，LINE會立即製作一個專屬你的藝術季行程，並匯入Google地圖，民眾就可以用自駕或其他交通轉乘，暢遊浪漫台三線藝術季。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
東門頂呱呱養蚊半年　「百萬月租砍半」新租客來了
LIVE／最快晚間解海警！ 　氣象局最新說明
快訊／賴清德宣布徵召6人！　林飛帆、吳沛憶入列
「仙女工班」深U火辣上陣！　公園爸爸變多了
全台最老百貨「清倉大拍賣」！　8月要拆了
快訊／口罩令再調整　3大場域強制戴
沖繩知事喊話！　民眾與觀光客「非必要勿外出」
人夫偷吃嫩20歲「傲嬌小野花」！　啪3次喊：大叔

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商麵包攜手國際金獎瑞穗鮮乳　世界牛奶日必吃烘焙美味

超萌限量「石虎台啤」又來了！全新限定包裝　開賣時間地點曝光

5分鐘上桌！超商開賣「10款星級手路菜」　爽吃鯧魚米粉、麻婆豆腐

香港第一名網紅Vivi來台直播開賣自然美　東森嚴選大熱銷

【廣編】打造新科技平台！CarpostSUB CARPOST汽車訂閱平台推出「真正的豪華進口車訂閱服務」

雪糕、迷你杯任選！　超商「哈根達斯買2送1」爽吃5天

超商獨家開吃！超濃「香甜白桃冰淇淋」來了　口感就像在吃白桃

手機就是刷卡機！免帶錢包到處吃　阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！

白葡萄霜淇淋「免費兌換」 把握加碼機會爽吃一波

超商「2款甜點新品」！奶酪加滿蜜蘋果醬　每口都香甜綿密

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

超商麵包攜手國際金獎瑞穗鮮乳　世界牛奶日必吃烘焙美味

超萌限量「石虎台啤」又來了！全新限定包裝　開賣時間地點曝光

5分鐘上桌！超商開賣「10款星級手路菜」　爽吃鯧魚米粉、麻婆豆腐

香港第一名網紅Vivi來台直播開賣自然美　東森嚴選大熱銷

【廣編】打造新科技平台！CarpostSUB CARPOST汽車訂閱平台推出「真正的豪華進口車訂閱服務」

雪糕、迷你杯任選！　超商「哈根達斯買2送1」爽吃5天

超商獨家開吃！超濃「香甜白桃冰淇淋」來了　口感就像在吃白桃

手機就是刷卡機！免帶錢包到處吃　阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！

白葡萄霜淇淋「免費兌換」 把握加碼機會爽吃一波

超商「2款甜點新品」！奶酪加滿蜜蘋果醬　每口都香甜綿密

台泥張安平：未來全球8成市場會徵收碳稅　費用應用在減碳

高雲翔捲性侵案神隱5年　「罕見曬照」吐露近況

18年前綁架六合彩組頭！共犯「逃亡16年」下場曝　主嫌還在逃

協助台南市民就業　攜手中央推動就業服務措施補足疫後人力需求

藥頭藥腳「你丟我撿」交易毒品　警一路跟拍活逮

東門頂呱呱養蚊半年　「百萬月租砍半」終迎新租客

回應青年幕僚反李正皓連署？　賴清德：批判也是進步的力量

永遠的奶爸射手　陳順詳克服難關人生

主人吃好料沒揪！　回家發現2尊「悲傷雕像」坐窗前抗議：叛徒

ANGIE安吉合作「超大咖韓國團隊」　百變造型曝光超驚豔！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

消費熱門新聞

下載APP就送白葡萄霜淇淋

夏季腸胃鬧脾氣　三大常見困擾

曼黛瑪璉歡慶30週年祭專屬優惠

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

聯名4大手搖！美廉社推夢幻冰品

超商飯糰新選擇！咬下是鮮筍、杏鮑菇

超商「哈根達斯買2送1」只有5天！

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

香港第一名網紅Vivi來台直播開賣

超商獨家「香甜白桃冰淇淋」來了

超商最新蘋果奶酪杯、生乳布丁

中醫師營養師推天天一杯喝出S腰

更多熱門

相關新聞

浪漫台三線藝術季　4路線專車免費玩

浪漫台三線藝術季　4路線專車免費玩

第2屆「浪漫台三線藝術季」即將於6月24日～8月27日舉行，主辦客家委員會提到，這次共有7國、75組藝術設計團隊、91件作品參與，甚至邀請到烏克蘭知名藝術家展出。藝術季也祭出4路線免費接駁專車，從高鐵站桃園、新竹、苗栗、台中出發，帶民眾免費暢遊體驗三大展區。

橫跨5縣市！浪漫台三線6月開跑

橫跨5縣市！浪漫台三線6月開跑

客家小炒全國爭霸準決賽開打！國際名廚驚豔客家創意新食尚

客家小炒全國爭霸準決賽開打！國際名廚驚豔客家創意新食尚

開到新竹「紅標誌藏一條蛇」　她開車嚇呆！

開到新竹「紅標誌藏一條蛇」　她開車嚇呆！

「客庄券」最終輪抽籤結果出爐！

「客庄券」最終輪抽籤結果出爐！

關鍵字：

石虎啤酒石虎台啤浪漫台三線浪漫台三線藝術季客家委員會

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面