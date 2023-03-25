「浪漫台三線藝術季」來了！連續3個月橫跨5縣市　預計6月開跑

▲第2屆「浪漫台三線藝術季」宣告將於6月24日～8月27日開跑。（圖／客委會提供）



記者林育綾／綜合報導

全台跨距最長的「浪漫台三線藝術季」曾在2019年舉行大受好評，今年終於邁入第2屆，今（25）日宣告將於6月24日～8月27日在台三線上展開，橫跨5縣市（台北、桃園、新竹、苗栗、台中）、長達150公里，目前已召集30多個團隊、共80多位成員提出願景。

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▲浪漫台三線藝術季在2019年舉行時，「姜阿新洋樓」也是展場之一，這裡也是《茶金》的重要場景。（圖／記者林育綾攝）

客家委員會主委楊長鎮表示，自從客委會在2019年舉辦第1屆「浪漫台三線藝術季」後，客家文化和美學的能量大爆發，成功讓國內外的人看到、體驗到台灣客家獨特美學。

他指出，浪漫台三線就是一個不斷對話的過程，回顧過去台灣的客家文化，如同20年前客家委員會要籌備客家電視台時，面臨未知的挑戰。現在第2屆藝術季即將展開，也有更多熱情的團隊、志工參與，而這屆主題是「花啦必駁 Falabidbog」，將展出更多精彩的台三線客庄美學、飲食特色文化，歡迎大家共襄盛舉。

▲浪漫台三線過去曾在苗栗生態秘境「大窩」舉行地景藝術，此為原民藝術家安聖惠打造的《編織記憶》。（圖／記者林育綾攝）



「浪漫台三線藝術季」不同於過去以藝術創作為主的思維，在策劃階段就設立了「藝術策展」、「設計導入」、「跨界文化實驗計畫」等3大主軸，前所未有地集合了數十個國際及地方團隊共創，從團隊組成、創作面向，到多元文化演繹的展現，都與主題意象相互呼應。

「花啦必駁 Falabidbog」是客語「多彩繽紛」的意思，在過去低調內斂的台三線客庄生活場域，與多族群文化長期以來交流激盪，呈現出多元且豐富的面向；因此這屆藝術季以此為題，期盼打開客家文化多元討論的空間與想像。

▲「浪漫台三線藝術季」期望翻轉大眾對客家多元文化的既有認知。（圖／記者林育綾攝）

藝術季總策劃團隊，同時也是客家公共傳播基金會董事長陳邦畛表示，這次的策展過程有機會到許多地方，很像社區營造、創生計畫，除了有藝術策展，還有設計導入、飲食計畫，是各方經驗凝聚而成的方向。

總策劃團隊左腦創意執行長程詩郁分享，藝術季策劃啟動一年多，包括自己在內的大部分共創團隊成員們，都是非客家人，大家都不被血統身份所侷限，帶著認同客家的心情，與讓大眾能更看見客家的使命而來，透過各自不同的專業，希望創造出大眾理解客家及多元文化的機會。

「浪漫台三線藝術季」即將在今年6月24日～8月27日正式開跑，從「藝術、設計、飲食文化」3大軸線，再度重新翻轉大眾對客家多元文化的既有認知。