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「浪漫台三線藝術季」4路線專車免費玩！三大展區共91件作品展出

▲▼第2屆浪漫台三線藝術季作品，廖建忠〈望鄉〉，近年石虎的生存面臨各種威脅，其存續亦反映淺山生態系的健全與否。作品取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，虛線構成的身軀似融入於山林間，但日落後，虛線因吸收白天太陽而發出微光，像山野間美麗的精靈，召喚回家的路。（圖／浪漫台三線藝術季官網）

▲第2屆浪漫台三線藝術季作品之一，廖建忠〈望鄉〉，作品取石虎回頭望向遠山棲地之模樣，由於近年石虎生存面臨各種威脅，存續也反映生態系的健全與否。（圖／浪漫台三線藝術季官網）

記者林育綾／綜合報導

第2屆「浪漫台三線藝術季」即將於6月24日～8月27日舉行，主辦客家委員會提到，這次共有7國、75組藝術設計團隊、91件作品參與，甚至邀請到烏克蘭知名藝術家展出。藝術季也祭出4路線免費接駁專車，從高鐵站桃園、新竹、苗栗、台中出發，帶民眾免費暢遊體驗三大展區。

▲▼第2屆浪漫台三線藝術季（圖／浪漫台三線藝術季）

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▲第2屆「浪漫台三線藝術季」有桃竹、苗栗、台中三大展區。（圖／浪漫台三線藝術季提供）

此次「浪漫台三線藝術季」將結合藝術創作、設計導入、飲食實驗等三大面向，有7國（美國、澳洲、日本、阿根廷、菲律賓、烏克蘭）、91件作品，共75組藝術設計團隊的參與，議題跨足各領域，甚至邀請到烏克蘭知名藝術家ZHANNA KADYROVA 詹娜·卡德羅娃來台展出。

詹娜·卡德羅娃用撿拾的石頭做成麵包形狀，描繪了從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望，不僅是呼應了閩、客、原三族群曾經的衝突歷史，也對應了當下社會面對戰爭的焦慮、對和平的期盼。

▲▼第2屆浪漫台三線藝術季，烏克蘭藝術家藝術家 詹娜・卡德羅娃創作「石頭麵包」〈Palianytsia_2022〉，描繪了從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望。（圖／浪漫台三線藝術季）

▲烏克蘭藝術家藝術家 詹娜・卡德羅娃創作「石頭麵包」〈Palianytsia_2022〉，描繪了從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望。（圖／浪漫台三線藝術季）

為了方便民眾在150公里的台三線體驗藝術季，策展團隊區分了桃竹、苗栗、台中三大展區，各在「北埔或者洋樓」、「公館客家文學花園」、「東勢林業文化園區」三地，設置藝術季服務中心，邀請民眾從藝術季服務站作為起點，展開探索台三線的浪漫公路旅行。

此外也與LINE合作，只要加入「浪漫台三線藝術季」官方帳號，就可以自選喜愛的展覽或是體驗，LINE會立即製作一個專屬你的藝術季行程，並匯入Google地圖，民眾就可以用自駕或其他交通轉乘，暢遊浪漫台三線藝術季。

▲▼第2屆浪漫台三線藝術季，藝術家伊命·瑪法琉進駐台中東勢林業文化園區創作作品〈生命，只在此山中〉。（圖／浪漫台三線藝術季）

▲第2屆浪漫台三線藝術季，藝術家伊命·瑪法琉進駐台中東勢林業文化園區，正創作作品〈生命，只在此山中〉。（圖／浪漫台三線藝術季）

而這次藝術季也推出免費接駁專車，共有4條路線，皆從高鐵站（桃園、新竹、苗栗、台中）出發，讓民眾免費暢遊三大展區的經典作品。其中新竹高鐵出發的藝術季專車，更提供完整8小時的單日體驗，從北埔、公館、出磺坑到東勢，讓大家一次玩盡3大展區。

另外，負責規劃的雄獅旅遊也推出團體旅遊16條、自由行遊程9條，還有12條針對國際入境旅客設計的藝術季遊程，每條遊程都包含至少1個展區及展品，民眾可視需求報團參與，用自己喜歡的方式，飽覽浪漫台三線迷人的風土景緻。

▲▼浪漫台三線藝術季與台灣菸酒公司合作，推出石虎台啤，持續支持石虎保育行動。（圖／浪漫台三線藝術季）

▲浪漫台三線藝術季與台灣菸酒公司合作，推出石虎台啤，持續支持石虎保育行動。（圖／浪漫台三線藝術季）

這次藝術季開展也與品牌有各種創新合作，包含全家便利商店推出12種甜鹹冷熱的客家風味，像是椪柑（柑橘）氣泡美式、客家小炒長堡、客家擂茶麻糬等產品。而中油在台三線上18個加油站及近200個站點，提供藝術季相關文宣與資訊，並在亞洲第一口現代化油井出磺坑，與藝術季作品串連合作，打造一個油井藝術村的全新風貌。而台灣菸酒股份有限公司繼第1屆推出倍受好評的石虎啤酒後，也續推石虎包裝經典台啤，持續支持石虎保育行動。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼第2屆「浪漫台三線藝術季」即將於6月24日～8月27日舉行（圖／浪漫台三線藝術季提供）

▲第2屆「浪漫台三線藝術季」即將於6月24日～8月27日舉行。（圖／浪漫台三線藝術季提供）

客委會主委楊長鎮表示，第1屆台三線藝術季強調在客家的山林裡創作，第2屆藝術季則除了延續上屆精神之外，希望將傳統的客家印象翻轉過來，主題叫「Falabidbog花啦嗶啵」，「花啦」在客語是色彩豐富的意思，「嗶啵」則是形容色彩飽滿到發出聲音的樣子，希望以活潑生動的概念，翻轉過去大家對客家樸素、收斂、保守的印象，重新將客家多采多姿、活潑奔放的一面，透過這次藝術季表達出來。

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