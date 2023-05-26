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消防小小兵救災救護我最行　南消四大辦理親子共學活動

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，親子從遊戲中獲得防災正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，親子從遊戲中獲得防災正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊善化消防分隊，26日攜手轄區兔子城堡教育機構，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，勤務繁忙的消防弟兄利用勤餘時間，特製目前最流行的｢消防扭蛋機｣，透過正確回答扭蛋裡宣導題目可獲獎勵的方式，讓小朋友更投入闖關活動，使親子從遊戲中獲得防災正確的觀念。

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，親子從遊戲中獲得防災正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分隊長謝智任說明此次共設計三個課程及一個體驗關卡，包含各式消防裝備及車輛介紹、救護及防火防災觀念宣導。過程中，大小朋友都有機會穿上帥氣的消防衣，體驗消防員出勤時身上實際承載的裝備重量，藉以體認消防工作的辛勞，也讓小朋友嘗試CPR與滅火器操作。

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，親子從遊戲中獲得防災正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保說，一直以來消防小小兵系列活動都以親子共學為主軸，此次搭配特別設計的闖關與扭蛋機有獎徵答活動，讓親子不僅可獲得防災知識又可得到獎品，可說是滿載而歸。

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，親子從遊戲中獲得防災正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，此次親子共學活動受到不少家庭喜愛，網路開放報名短短時間立即額滿，有獎徵答題目包含居家防火知識、住警器介紹、滅火器與室內消防栓操作、防溺及CPR宣導等，都是目前防災宣導重點項目。同仁們發揮巧思與創意製作｢消防扭蛋機｣，除可吸引小朋友目光外，更增加學習意願，希望透過親子共學活動，落實防災教育向下扎根的目標。

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