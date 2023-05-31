傳詐騙集團直接綁人！台男「自由行」被抓去緬甸　已半身不遂

記者曾筠淇／綜合報導

「過去他們是用騙的，最近有些是直接用綁的喔！」近日傳出民眾到泰國玩時被下藥、被綁走，「全球反詐騙組織」成員Sammy在影片中透露，3月中有個中國的抖音百萬女網紅被轉賣，而在4月16日也有個台灣弟弟被綁去果敢老街、5月17日又有個30多歲的台灣人被綁，「務必去泰國現在要結伴同行」。

YouTube頻道「全球反詐騙組織GASO-中文」日前發布一則標題為「泰國旅遊慘遭下藥送往緬甸詐騙園區當豬仔」的影片，Sammy連線時表示，以往詐騙集團用騙的，但最近有些則是直接用綁的，比方說3月中有個中國女網紅在男模店被下藥，現在已經去了苗瓦迪，「因為長得很漂亮啊，被性侵還被轉賣啊，還沒出來」。

Sammy接著說，4月16日時，也有個台灣弟弟自由行，結果去5天就被綁去果敢老街，「現在還在醫院，半身不遂，因為跳樓逃生，而且人還不放他」。而5月17日時，又有另個30幾歲的人被綁，現在人也在苗瓦迪。

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▲近日傳出詐騙集團不只用騙的，還直接綁人。（示意圖／達志影像）

Sammy透露，這些其實都是零星的事情，可是遇到了就不太好，「不要單獨去一些危險的地方，務必去泰國現在要結伴同行」，像是中國女網紅事件，就是去男模店拍片，結果被下藥後就被綁走了，所以務必要「結伴同行」。

依網傳線索，目前找到一個情況類似的女網紅，但不確定是否為同一人。根據《搜狐網》，有一名女網紅傳出光顧泰國男模餐廳卻遭遇不測，但事後本人現身解釋一切都是假的，泰國官方也有澄清此事不實，引爆輿論。不過此事究竟是真是假，還有待商榷。