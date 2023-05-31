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社會 社會焦點 保障人權

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局：絕不護短

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

24歲王姓男子今年3月騎改裝機車行經北宜公路時，遇到巡邏員警並加速逃逸，警方在執法過程中數度爆粗口，並以警棍連續毆打王男背部，該段過程影片在網路上曝光後引發討論。對此，新店分局提供第一視角密錄器，並表示絕不護短，會找當時處理案件的2名警員及騎士，釐清是否有違失。

▲▼北宜公路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方公布第一視角的密錄器影片。（圖／記者陳以昇翻攝）

一名網友日前在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，男騎士被警方攔下後，仍不斷催補油門想強行離開；一旁員警見狀，立即撲上前壓制，另一名員警則用警棍連續抽打男子背部，還一邊大吼「下車！給我趴好！到底跑X小啦！X你娘老X掰很會跑是不是啦！」最終男子被強行拉下車，並被帶往路邊查看證件，毆打男子的員警還拔槍站在男子身旁，以防對方再次落跑，影片曝光後，也引發網友熱烈討論。

▲男子見警方上前攔查，打算衝撞離開，反遭警棍痛扁。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲男子見警方上前攔查，打算衝撞離開，反遭警棍痛扁。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

新店分局公開第一視角密錄器，可看到羅姓員警開車攔停王男後，立即下車大喊，「下車，搞什麼阿，給我下車，下來，給我下來」，將王男制住後，員警也出言「你再跑你試試看，你給我坐好」、「你在跑什麼」、「你有沒有駕照」、「有就好你跑什麼」，王男則說「我沒有跑啊，有(駕照)阿」。

▲男子見警方上前攔查，打算衝撞離開，反遭警棍痛扁。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲一名警員持警槍守在男子身旁。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

新店分局表示，這起案件發生在今年3月10日凌晨1時40分許，王男見員警下車後，再度上車發動欲逃逸，黃姓員警便上前站立在機車右前方加以制止，王男仍不斷補油門欲衝撞離去，羅姓員警見他欲衝撞黃員，便手持警棍制止。當時除對王男開立未依規定裝設後視鏡外，最高1800元罰鍰外，其餘改裝已通報監理機關召回檢驗。

▲▼北宜公路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店分局表示，將訪查2名員警以及騎士，如有違失將依相關規定查究，絕對不護短。（圖／記者陳以昇翻攝）

而王男則表示，他車牌連號6，是花了幾萬元選的，因為他的車輛有排氣管跟引擎的違法改裝，所以怕警察攔到開單會被註銷或是吊扣牌照，所以看到警察就跑。

新店分局督察組長林聖銘說明，黃姓及羅姓員警於今年3月10日執行勤務到超商附近，看到該輛機車騎士發現警車靠近就加速駛離現場行跡可疑，尾隨攔查後，因騎士有催油門，不接受盤查之疑，羅姓員警見狀才以警棍加以制止，分局將訪查2名員警以及騎士，如有違失將依相關規定查究，絕對不護短。

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