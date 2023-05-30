綠轟新北治安差、侯友宜無心市政　新北市府提數據反擊

▲侯友宜遭綠營批無心市政。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市連續幾天治安不平靜，民進黨痛批，自從新北市長侯友宜荒廢市政選總統後，新北市接二連三發生槍擊事件，侯聲稱的治安專業可說是千瘡百孔，根本無心市政。對此，新北市政府提出數據，並回擊，有心人士不要一再為了選舉目的，以政治語言製造社會不安，打擊第一線警察同仁的士氣 。

市府指出，近期從台灣頭至台灣尾都可見詐騙、槍、毒橫行，社會案件頻傳，黑道份子氣燄囂張，29日不只南台灣接連發生小港以及星巴克槍擊事件，中台灣也傳出民眾到ATM領錢居然也能撿到槍。

由此可見，當前全台治安問題已經陷入結構性的困境，執政黨發言體系卻從不思檢討如何從根本解決問題、以及如何促請中央與地方同心齊力打擊犯罪，反而不斷操作相關議題，成天打擊地方政府對治安的努力，要辛苦的第一線警察同仁情何以堪。

市府表示，新北市警方對於發生槍擊案件的態度，絕對是全力投入、積極偵辦，包括今（30）日因網路賭債糾紛發生的三重開槍事件，三小時內就速逮槍手，只要一有案件發生，轄區分局及刑警大隊就會立即組成專案小組，報請地檢署檢察官指揮，不眠不休追查，就是要在最快時間內，動員優勢警力火速將所有涉案犯嫌逮捕到案，一個也不會放過。連警政署長黃明昭今日前往刑事局時也表示數據上來看槍擊案件數下降，而新北警方在案件發生後也盡速偵破。

市府進一步表示根據《遠見雜誌》日公布的最新評比數據，新北市在治安方面，滿意度70.5%，和第一二名的台北市70.9%、桃園70.6%，數據幾無差異且都在抽樣誤差3.7%的範圍內，都屬於治安滿意度數一數二的前段班，並且遙遙領先滿意度53.6%的台南，以及65.2%的高雄。

新北政府強調，即使台南、高雄都在治安後段班，但整頓治安不分區域、不分你我，市府全力以赴和各縣市政府以及中央合作，聯手打擊犯罪不遺餘力。

市府指出，綜觀過去這段時間，各縣市數據平均都退步，顯見治安問題在全台各地遍地開花，黑槍流竄、毒品氾濫、詐騙猖獗，犯罪絕對不會只發生在單一地區，呼籲政治人物不要再為了政治操作，亂射政治慶記，批評單一縣市政府 ，打擊警察同仁士氣。執政黨針對治安應該思考正本清源的政策，不要再甩鍋新北，只顧政治操作，不顧全台改造槍支氾濫、詐欺與黑幫等治安問題，無疑是辜負人民所託。

