改管猴遇攔檢加速落跑！警追上「拔槍+警棍狂抽」吼：X你娘老X掰

記者閔文昱／綜合報導

北宜公路是許多騎士的「跑山聖地」，一名男子日前在北宜公路騎乘改裝機車時，遇到巡邏員警並加速逃逸，警方見狀後追上前將他攔下，不料男子竟打算補油門衝撞離去，最終遭到員警壓制。不過，警方在執法過程中，不但數度爆粗口，還以警棍連續毆打男子背部，畫面一出，引發討論。

一名網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，只見一名男騎士被警方攔下後，仍不斷催補油門，打算強行離開；一旁員警見狀，立即撲上前壓制，另一名員警則用警棍連續抽打男子背部，還一邊大吼「下車！給我趴好！到底跑X小啦！X你娘老X掰很會跑是不是啦！」

▲男子見警方上前攔查，打算衝撞離開，反遭警棍痛扁。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

最終男子被強行拉下車，並被帶往路邊查看證件，毆打男子的員警還拔槍站在男子身旁，以防對方再次落跑。

影片曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言「警察執法讚啦」、「頭一次看到這麼療癒的」、「活該被打」、「如果攔截不停，打剛好而已」、「爽欸，攔查不停，配合不就好了」、「沒事跑啥？自找事做呵呵」、「沒辦法，台灣警察開槍的代價太大了！還是警棍好使」、「乖乖配合就不用挨棍子吃了，不知道到底在跑什麼」。

▲一名警員持警槍守在男子身旁。

不過，也有網友認為「看樣子車主可以拿這影片去告警察執法過當」、「猴打猴，可以這樣國罵人民喔？半斤八兩，台灣警察素質直線下滑」、「壓制就好了吧？有需要動警棍？」、「執行強制力可以拔鑰匙，應該還不用動到甩棍吧？」、「所以警察可以這樣隨便亂打人？」、「原來是警察在罵髒話喔，有牌流氓果然不是蓋的」。

新店分局表示，這起案件發生在今年3月10日凌晨1時40分許，畫面中2名員警在執行巡邏勤務時，發現該名23歲男子看到警車後加速逃逸駛離，顯有可疑，於是尾隨對方至北宜公路33.1公里處，見男子停在路邊一部貨車旁，下車打算進行盤查，不料男子見員警下車後，便再度上車發動欲逃逸，黃員便上前站立於該車右前方加以制止。

警方指出，男子不但沒配合警方，反而還不斷補油門想要衝撞離去，羅員見該民欲衝撞黃員，才手持警棍制止。經調查，男子持照狀況正常，但他表示，牌號是付費選號，擔心遭員警開立舉發單導致車牌遭註銷，才會見警方後加速逃逸。現場員警也認定男子機車有多項違規改裝，除於現場開立未依規定裝設後視鏡外，其餘改裝(引擎、電系)已通報監理機關召回檢驗。