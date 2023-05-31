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火箭失敗原因曝！　北韓宣布「在最快時間內」進行第二次發射

▲▼北韓5月31日用載運火箭發射「衛星」失敗。（圖／路透）

▲北韓31日用載運火箭發射軍事衛星行動失敗，並宣布將儘快進行二次發射。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓今（31）日於當地時間上午6時27分發射搭載衛星的火箭，北韓國家宇宙開發局不到3個小時內迅速承認，由於引擎與燃料問題導致發射失敗，但同時表示「將在最快的時間內進行第二次發射。」此前，北韓向國際通報將從5月31日至6月11日間進行發射，南韓總統辦公室認為，北韓在此期間再次發射的可能性很高。

根據韓聯社報導，北韓自2016年2月7日發射「光明星號」人造衛星後，時隔7年多再次以運載火箭「千里馬-1型」，從平安北道東倉里一帶的發射場，向南發射了間諜衛星「萬里鏡-1號」，但第2節火箭引擎啟動不正常，最終失去推進力而墜入西海（黃海），宣告失敗。

北韓國家宇宙開發局在2小時30多分鐘後正式承認發射失敗，指出是失敗原因應在於新型引擎系統與使用的燃料特性不夠穩定，科學家與相關人員將著手進行具體調查，釐清嚴重缺陷並尋求對策，「通過各種部分試驗後，將在盡可能快速的時間內進行第二次發射。」

針對北韓公開宣布第二次發射，南韓尹錫悅總統辦公室表示，北韓在起先預告的6月11日期限之前嘗試再次發射，具有充分的可能性，「我們也考慮到了這種可能，並正在做準備。」國家安全保障會議（NSC）常任委員會上也討論到追加發射一事，並決定繼續密切關注北韓後續發射動向，同時維持與盟國的合作態勢。

據報導，美日韓元首共同達成協議的「北韓導彈警報情報即時共享」體系，在這次北韓發射火箭衛星事件中，並未正式啟動。過去，美日韓三方持續推動，在北韓發射導彈時，彼此分享發射點、飛行方向、速度與預計落點等警報資訊的方案。南韓總統室人士解釋，「就我所知，待到下月美日韓軍方之間進行實務協調後，很快就能啟動。」

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