　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓一早就射！首爾「誤發警報」還晚了9分鐘　民眾怒炸：很荒唐

▲▼北韓5月31日用載運火箭發射「衛星」失敗。（圖／路透）

▲北韓5月31日用載運火箭發射軍事偵察衛星，以失敗告終。圖為南韓首爾民眾當天觀看電視播放北韓相關新聞報導。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓今（31日）晨向南發射飛行器，南韓首爾市上午6時41分發布警報，要求國民做好避難準備，但警報文字內容寫的卻是6時32分，比發布時間晚了9分鐘，且在超過20分鐘後政府又突然澄清警報「是誤發」。讓當時許多正準備上班、上課的民眾除了驚慌不安，事後更感到荒唐與混亂，引發民怨。

根據韓聯社報導，首爾市31日上午6時41分發送災難訊息，「今日6時32分首爾地區警戒警報。請各位國民做好避難準備，並讓老弱者與兒童優先掩避。」由於多數人事前已知北韓即將發射航太飛行器，引起首爾市民們驚慌，不知道該照常出門上班，還是應該躲在家裡。

更令民眾傻眼的是，在警報發布22分鐘後，行政安全部於7時3分再次發送訊息稱，上午6時41分首爾市發布的警戒警報屬於「誤發事項」，並稱相關情況在一定程度上已獲處理。

▲▼北韓5月31日用載運火箭發射「衛星」失敗。（圖／路透）

▲北韓發射航太飛行器之際，南韓首都首爾市誤發避難警報引發民怨。（圖／路透）

韓聯社實際採訪了首爾市民的看法，33歲的朴允國（音）表示，警報沒有任何內容，只有叫大家躲避，根本不知道是什麼情況。46歲的金某憤慨地說，因為災難警報說要躲避，「我叫醒了原本還在睡覺的小孩，但後來卻收到『誤發令』的訊息，覺得很荒唐。為了安慰不清楚狀況的孩子，我連上班都未能準時。」

37歲的李某收到警報當下，立刻打開電視，腦中想過了數萬種情況，「到底要去公司還是該怎麼做，結果居然是誤發令，真是令人無言。」首爾市隨後於7時25分發布「首爾全區警戒警報解除，市民可恢復正常生活」的訊息，再次讓民眾摸不著頭緒。29歲李姓上班族說，「首爾市發警報，但行政安全部說這是誤發令，後來又說是北韓導彈，前後說法反覆無常，只是讓人感到一片混亂。」

網路上也有許多人留言批評政府，「說是在32分發射，但在42分發布警報的話，這應該是等到人都死了才發警報吧」、「不是吧，應該告訴我為什麼要躲避啊」。也有人說，「更正通知需要花20分鐘，這像話嗎？」住在首爾恩平區的43歲沈某說，連避難場所也沒說，只讓人無條件躲避，知道是誤發警報後更覺得擾民，「今後就算收到類似訊息也很難相信了。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／口罩男妻出軌道歉了！　怒嗆：再惹我一定讓彼此難堪
LIVE／瑪娃靠近「半個台灣有雨」　氣象局最新說明
快訊／泰山經營權易主！龍邦董事席次過半　終結詹家掌控70年局
北市女貪官過太爽！月花30萬做SPA醫美...還養法師
快訊／超粗鋼構插爆公車！　路口癱瘓
NVIDIA市值一周暴增逾7兆！　直逼半個台積電
砂石車突殺手級迴轉！　阿伯「敏捷點滿」急棄車逃命
E奶網紅「掀奶茶」　色情論壇攬客資訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

8架無人機襲莫斯科富人區！接近普丁官邸　目擊影片曝光

火箭失敗原因曝！　北韓宣布「在最快時間內」進行第二次發射

烏克蘭和盟國計畫舉行「全球領導人和平峰會」　排除俄羅斯

鄰居聽淒厲嬰兒哭聲　破門目睹「雙屍命案」26歲女師死在男友旁邊

驚險34分鐘！北韓射彈「沖繩警報狂響」　7航班延誤、電車一度停駛

北韓坦承「發射失敗」！南韓打撈火箭殘骸　疑1、2節火箭連接部份

北韓一早就射！首爾「誤發警報」還晚了9分鐘　民眾怒炸：很荒唐

北韓「彈道飛彈技術」發射間諜衛星　美國白宮強烈譴責

日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！　最新預測路徑曝

猛切掠過飛機前方！　五角大廈：中國戰機「挑釁」美軍偵察機

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

8架無人機襲莫斯科富人區！接近普丁官邸　目擊影片曝光

火箭失敗原因曝！　北韓宣布「在最快時間內」進行第二次發射

烏克蘭和盟國計畫舉行「全球領導人和平峰會」　排除俄羅斯

鄰居聽淒厲嬰兒哭聲　破門目睹「雙屍命案」26歲女師死在男友旁邊

驚險34分鐘！北韓射彈「沖繩警報狂響」　7航班延誤、電車一度停駛

北韓坦承「發射失敗」！南韓打撈火箭殘骸　疑1、2節火箭連接部份

北韓一早就射！首爾「誤發警報」還晚了9分鐘　民眾怒炸：很荒唐

北韓「彈道飛彈技術」發射間諜衛星　美國白宮強烈譴責

日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！　最新預測路徑曝

猛切掠過飛機前方！　五角大廈：中國戰機「挑釁」美軍偵察機

深化台美教育！教育部率團赴美「推動華語與高科技合作」

北宋皇帝AI復原照驚見「拉風男人」　網友朝聖：嘉航別躲了！

兒歌「挖呀挖」在台爆紅！　國台辦讚傳播效果不錯

生完孩子「零房事」　夫忍31年才離婚

上學途中「早餐砍人+超商被砸」　這裡2天4刑案...居民怕爆

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」　怒嗆：再惹我一定讓彼此難堪

8架無人機襲莫斯科富人區！接近普丁官邸　目擊影片曝光

傳詐騙集團直接綁人！台男「自由行」被抓去緬甸　已半身不遂

沙灘突出現密密麻麻小白點　民眾「狂撿便宜」回家燒烤

衝消暑！　龜記超人氣「紅柚翡翠、秀水旺梨春」變身清涼冰棒了

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

國際熱門新聞

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想害全家

馬斯克發文揭「手機空間」　驚見Pornhub

密碼錯太多次！他iPod「被鎖10年」還能用

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

快訊／北韓發射導彈　日本沖繩發佈緊急警告

日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！

影片曝！露奶妹遭酒吧保全打趴　轎車輾拖70公尺亡

東京醫科大學蓄意扣分刷掉女考生判賠

快訊／北韓飛彈「空中爆炸」 　日韓取消警報

輝達市值站上1兆美元　史上第8家企業達里程碑

美前第一夫人羅莎琳患失智症　仍和卡特住在家中

AI恐滅絕人類！　專家警告：與核戰同樣危險

瑪娃轉彎「直奔沖繩」！日氣象廳預測路徑曝

更多熱門

相關新聞

北韓坦承「發射失敗」　南韓軍方打撈中

北韓坦承「發射失敗」　南韓軍方打撈中

北韓（朝鮮）今（31）日上午6時29分在平安北道鐵山郡東倉里向南發射疑似運載軍事偵察（間諜）衛星的火箭，豈料第2節火箭引擎故障，導致火箭在日本與南韓的辨識雷達上消失，最後墜落西海（黃海），稍早當局已坦承發射失敗，預計近日將再度發射。南韓軍方表示，目前正在打撈墜落海面上的北韓火箭。

日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！

日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！

北韓發射間諜衛星　美國白宮強烈譴責

北韓發射間諜衛星　美國白宮強烈譴責

快訊／北韓證實：衛星運載火箭故障墜海

快訊／北韓證實：衛星運載火箭故障墜海

快訊／北韓飛彈「空中爆炸」 　日韓取消警報

快訊／北韓飛彈「空中爆炸」 　日韓取消警報

關鍵字：

北韓發射衛星間諜衛星誤發警報南韓首爾日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

買飲料給摸奶進警局！網紅辯露點「沒什麼」

改管猴遇攔檢加速落跑！遭警棍狂抽

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面