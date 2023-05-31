北韓坦承「發射失敗」！南韓打撈火箭殘骸　疑1、2節火箭連接部份

▲北韓31日上午6時27分發射疑似為運載火箭的飛行器，最後發射失敗墜落黃海。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（31）日上午6時29分（台灣時間上午5時29分）在平安北道鐵山郡東倉里向南發射疑似運載軍事偵察（間諜）衛星的火箭，豈料第2節火箭引擎故障，導致火箭在日本與南韓的辨識雷達上消失，最後墜落西海（黃海），稍早當局已坦承發射失敗，預計近日將再度發射。南韓軍方表示，目前正在打撈墜落海面上的北韓火箭，已尋獲「筒狀物」。

北韓官媒《朝中社》在發射火箭3個多小時後表示，北韓國家宇宙開發局31日上午6時27分（台灣時間上午5時27分）在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場按照預定計畫，發射搭載軍事偵察（間諜）衛星「萬里鏡-1號」的新型運載火箭「千里馬-1型」。

▲▼北韓發射疑似搭載間諜衛星的運載火箭失敗，南韓軍方在墜落海域實施打撈作業。（圖／路透）

該枚火箭不僅未能進入預定軌道，甚至最後失去推力而導致失敗。報導分析火箭發射失敗原因，表示該枚火箭在正常飛行，並分離第1節火箭後，第2節火箭引擎在啟動時發生故障，導致火箭喪失推力，最後墜落在西海（黃海）上。

北韓宇宙開發局發言人表示，運載火箭「千里馬-1型」所採用的新型引擎不穩定、其使用的燃料也不穩定，存在技術上的缺陷，研判因此導致發射失敗，目前相關科學家、技術人員、專家正在釐清詳細的失敗原因，預計進行部分測試後，將儘速安排近期內再度發射。

▲▼南韓軍方在墜落海域實施打撈作業，撈起連結1、2節火箭的筒狀物。（圖／路透）

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓所發射疑似為火箭的飛行體於31日上午8時5分（台灣時間上午7時5分）在於青島（全羅北道群山市）西側200多公里的海面上墜落，為介於南韓、中國之間正中央的海域，目前軍方成功打撈起筒狀物，推測該筒狀物為連接第1節、第2節火箭之間的部份，預計將分析火箭引擎的性能、是否使用外國零件、相關技術等，預計將繼續實施打撈作業，探尋剩餘的火箭殘骸。

據悉，此次並非北韓官方第一次在短時間內承認發射衛星失敗。在金正恩擔任最高領導人後不久，北韓曾於2012年4月發射疑似為運載火箭的「銀河-3號」，上面搭載著地球觀測衛星「光明星-3號」，不過當時報導便指發射因未能進入軌道而失敗，該年12月發射時雖成功進入軌道，不過未能與衛星成功取得通訊，形同一顆「死掉的」衛星，官方便宣布衛星未能成功進入軌道。

初稿：10:16

更新：10:58