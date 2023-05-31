5分鐘上桌！超商開賣「10款星級手路菜」　爽吃鯧魚米粉、麻婆豆腐

▲7-11線上開賣「10大星級手路菜」，簡單加熱立刻開吃。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

在家爽吃星級名菜！就有超商攜手米其林星級餐廳、必比登推薦平價美食共10間人氣餐廳合作，將做法繁複的功夫菜變成快速便捷又美味的家庭料理，品項有鯧魚米粉、筍香燜肉、紅酒燉牛肉等，只要加熱就能立刻開吃。

7-11星級饗宴即日起首度拓展至線上銷售，於OPEN POINT APP「 i划算平台」開設「星級饗宴-家庭料理專區」，首波推出超過10款全新獨家商品，由米其林餐廳主廚、必比登推薦小吃名廚監製，特別開發2～3人份量，價格落在千元內，加熱後最快5分鐘上桌。

▲不管是想吃川辣麻婆嫩豆腐還是鯧魚米粉，通通都有。



首推米其林一星餐廳富錦樹台菜香檳的招牌古早味經典台菜「鯧魚米粉」、由高雄老字號老新台菜推出超開胃的「川辣麻婆嫩豆腐」和「筍香燜肉」、晶華酒店五星主廚親自監製「花旗蔘烏骨雞湯」，還有由米其林綠星餐廳陽明春天主廚精心烹調的蔬食「麻油雙菇」等星級名菜。

▲歇腳亭芒果季開跑了。（圖／Share tea 歇腳亭提供，下同）

歇腳亭去年夏天最受歡迎的「就J樣 我鮮芒」芒果系列飲品回來了，首推「蓋士鮮芒奶酪」，底部放上奶香十足的手工鮮奶酪，再層層堆疊芒果丁、芒果冰沙，最後淋上鹹香起司奶蓋，每一口都能吸到果香尬奶香，而這杯「楊枝甘露」，是芒果冰沙結合芒果丁、小美冰淇淋、手工鮮奶油、葡萄柚果粒及綠茶凍的爆料組合，最後是「爆粒鮮芒茶凍」，選用芒果冰沙搭配綠茶作為基底，再加入綠茶凍、芒果丁等料，清爽又消暑，即日起於全門市開賣。

▲楊枝甘露配料超多。