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超商獨家「大福冰淇淋」來了！麻糬皮超Q　咬下爆牛奶布丁冰

▲▼7-11獨家販售「LOTTE雪見大福冰淇淋－醇奶布丁」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家販售「LOTTE雪見大福冰淇淋－醇奶布丁」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣越來越熱，當然要吃冰清涼一下！就有超商開賣獨家「醇奶布丁大福冰淇淋」，Q彈的麻糬皮包著滿滿的醇奶布丁冰淇淋，一口咬下冰涼又散發濃郁滋味，且即日起還可搭配冰品優惠活動，指定冰品任2支最低0元起。

7-11獨家販售這款「LOTTE雪見大福冰淇淋－醇奶布丁」，將以北海道香醇鮮奶油製作的牛奶布丁，包裹在QQ的麻糬皮裡，吃起來口感超有層次；另外還有「森永法式可麗餅冰」（香草風味），以香草冰淇淋搭配有嚼勁的餅皮，在日本一上市就吸引超多Youtuber搶拍吃播。

▲▼7-11獨家販售「LOTTE雪見大福冰淇淋－醇奶布丁」。（圖／記者周姈姈攝）

▲大福麻糬皮口感Q彈，咬下爆出醇奶布丁冰淇淋。

▲▼7-11「國際冰品節」新冰到！森永法式可麗餅冰,森永乳業MOW冰淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

▲「森永法式可麗餅冰」以帶有嚼勁的餅皮搭配香草冰淇淋。

即起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲▼Share tea 歇腳亭芒果季 。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲歇腳亭芒果季開跑了。（圖／Share tea 歇腳亭提供，下同）

歇腳亭去年夏天最受歡迎的「就J樣 我鮮芒」芒果系列飲品回來了，首推「蓋士鮮芒奶酪」，底部放上奶香十足的手工鮮奶酪，再層層堆疊芒果丁、芒果冰沙，最後淋上鹹香起司奶蓋，每一口都能吸到果香尬奶香，而這杯「楊枝甘露」，是芒果冰沙結合芒果丁、小美冰淇淋、手工鮮奶油、葡萄柚果粒及綠茶凍的爆料組合，最後是「爆粒鮮芒茶凍」，選用芒果冰沙搭配綠茶作為基底，再加入綠茶凍、芒果丁等料，清爽又消暑，即日起於全門市開賣。

▲▼Share tea 歇腳亭芒果季 。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲楊枝甘露配料超多。

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