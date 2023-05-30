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超商飯糰新選擇！咬下是滿滿鮮筍、杏鮑菇　加碼喝3款全新咖啡飲品

▲▼7-11推出「杏鮑菇筍丁飯糰」新品。（圖／7-11提供）

▲7-11將在5/31起開賣全新「杏鮑菇筍丁飯糰」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

飯糰控有新選擇了！就有超商推出全新蔬食口味「杏鮑菇筍丁飯糰」，一口咬下就能立刻嚐到杏鮑菇、筍丁，且還搭配九層塔、老薑提味，不管是口感或香氣都非常豐富；另外，超商也將同步開賣3款全新咖啡飲品，首次在超人氣青茶裡加了乳酸菌、柑橘風味，整體喝起來酸甜又清爽。

7-11自有鮮食品牌「天素地蔬」繼先前以「蔬食鮪魚御飯糰」，引起茹素消費者的熱烈迴響，現在又帶來好消息了，5/31起全台門市（離島除外）將開賣全新蔬食飯糰「杏鮑菇筍丁飯糰」，內餡選用當季鮮筍和杏鮑菇製成，再加入九層塔及老薑提味，5/31至6/29期間逢周一蔬食日購買再加贈5%OPEN POINT點數。

吃飯糰配飲料更滿足！7-11也將於5/31起推出全新「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」，黃金比例調配酸甜花果複方風味，完熟蘋果酸甜感搭配桂花優雅迷人香氣，再加入冰涼美式，口感有層次又爽口，如果喜歡更強烈一點的風味，推薦可選加入氣泡咖啡款。

▲▼7-11最新「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」、「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」口味酸甜清爽。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼Share tea 歇腳亭芒果季 。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲歇腳亭芒果季開跑了。（圖／Share tea 歇腳亭提供，下同）

歇腳亭去年夏天最受歡迎的「就J樣 我鮮芒」芒果系列飲品回來了，首推「蓋士鮮芒奶酪」，底部放上奶香十足的手工鮮奶酪，再層層堆疊芒果丁、芒果冰沙，最後淋上鹹香起司奶蓋，每一口都能吸到果香尬奶香，而這杯「楊枝甘露」，是芒果冰沙結合芒果丁、小美冰淇淋、手工鮮奶油、葡萄柚果粒及綠茶凍的爆料組合，最後是「爆粒鮮芒茶凍」，選用芒果冰沙搭配綠茶作為基底，再加入綠茶凍、芒果丁等料，清爽又消暑，即日起於全門市開賣。

▲▼Share tea 歇腳亭芒果季 。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲楊枝甘露配料超多。

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