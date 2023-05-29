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超商獨家販售！超香濃「香蕉蛋糕杯」來了　限定門市開吃

▲▼牛奶優惠,7-11獨家開賣香蕉蛋糕杯。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「春上蛋糕杯－香蕉口味」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

甜點控必須嚐鮮！就有超商獨家開賣「香蕉蛋糕杯」，鬆軟綿密的蛋糕，裡面包著滿滿的香蕉鮮奶油，每一口都充滿幸福感；另外，為了迎接即將到來的世界牛奶日，超商也祭出限時「指定麵包、甜點任選第2件省10元」優惠。

7-11推出獨家開發全新「春上蛋糕杯－香蕉口味」，選用上等香蕉製成鮮奶油內餡，加入芭樂香堤提升口感層次，蛋糕體口感鬆軟綿密，搭配內餡吃起來超幸福，5/31起限定桃竹以北門市販售(不含花東離島)。

▲▼牛奶優惠,7-11獨家開賣香蕉蛋糕杯。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出「世界牛奶日」限時優惠，5/31起至6/13止，指定麵包、甜點「任選第2件省10元」。

另外，為響應6/1世界牛奶日，7-11也祭出「世界牛奶日」限時優惠，5/31起至6/13止，指定麵包、甜點「任選第2件省10元」，其中，6/1起至6/3止再加碼指定冷藏飲料、烘焙、甜點「任選第2件省10元」。

▲▼BAC推出2款芒果限定甜點。（圖／BAC提供）

▲夏季限定2款芒果甜點開吃。（圖／BAC提供，下同）

BAC夏季限定2款芒果甜點來了，首推敲碗再回歸的「鮮芒果奶油起司盒」，霸氣使用了整顆芒果，底層以香草戚風蛋糕作為基底，層層堆疊手工百香果醬、芒果鮮奶油，最頂層則鋪上滿滿鮮切芒果塊，還夾入法式奶油起司，每一口都罪惡爆表。

▲▼BAC推出2款芒果限定甜點。（圖／BAC提供）

▲芒果巧克力蛋糕裡頭有滿滿芒果塊。

還有「百鑲鮮芒果蛋糕」，是選用70%比利時高級巧克力製成鬆軟湯種戚風蛋糕體，內層部分夾入酸甜百香果卡士達餡、芒果塊，頂層也擺上份量感十足的鮮切芒果搭配鮮奶油，大口咬下果香夾雜濃郁巧克力，肯定也不能放過，即日起於全門市開賣，售完為止。

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