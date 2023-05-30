超商獨家開吃！超濃「香甜白桃冰淇淋」來了　口感就像在吃白桃

▲7-11獨家販售「LOTTE爽冰淇淋－香甜白桃」，果汁含量13％，香甜可口。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就要吃冰才爽！超商獨家開賣「香甜白桃爽冰淇淋」，主打宛如白桃般的口感，送進嘴裡是香濃甜美的白桃香氣，絕對會讓你吃到停不下來，且即起吃冰可搭配優惠，指定冰品任2支最低0元起。

7-11獨家販售最新「LOTTE爽冰淇淋－香甜白桃」，白桃果汁含量13％，一打開就能聞到甜美濃郁的白桃香，不僅如此，這款香甜白桃爽冰淇淋還使用專利技術，主打口感就像真的在吃白桃，綿密又滑順。

水果系冰控也絕對不能錯過另一款「明治超級杯冰淇淋－奢華草莓」，最上層是粉紅色系草莓果肉醬，使用紅酒風味香料提升風味，用湯匙一挖就能吃到添加威士忌風味的牛奶冰淇淋，入口是超濃的草莓香搭配濃醇牛奶冰淇淋，每一口都療癒。

▲最上層的草莓果肉醬加了紅酒風味香料提味，下層則是添加威士忌風味的牛奶冰淇淋。

即起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

「Mister Donut X LINE FRIENDS」聯手了，找來人氣角色熊大、莎莉及熊美化身成3款蓬鬆甜甜圈，首推「熊大款甜甜圈」，牛奶可可沾醬裹在甜甜圈上，再以可可醬點復刻熊大的招牌表情，木訥模樣可愛爆表，內餡則搭配濃郁天使鮮奶油餡，大口咬下超滿足，而「莎莉款甜甜圈」則是檸檬優格可可醬製成大胃王莎莉，並結合檸檬優格卡士達鮮奶油內餡，酸甜滋味夏天吃超適合。

▲▼熊大、莎莉、熊美造型甜甜圈超Q。（圖／記者蕭筠攝，下同）

最後登場的「熊美款甜甜圈」，Q萌熊美外表沾裹上帶有阿薩姆奶茶香的可可沾醬，內餡部分則搭配牛奶卡士達鮮奶油，每一口都能吃到彷彿鮮奶茶的滋味，鐵粉肯定要搶買，且紙盒、提袋也通通換上LINE FRIENDS限定包裝，5/30起於全門市正式上市，售完為止。

▲加碼吃7款酸甜款檸檬優格甜甜圈。

除外，加碼吃7款酸甜款檸檬優格甜甜圈，特意嚴選台灣在地檸檬搭配優格製成，有「檸檬蜜糖波堤」、「鄉村奶奶檸檬歐菲香」、「檸檬優格波堤」、「雙層檸檬優格歐菲香」、「檸檬優格醬波堤」、「雪白檸檬優格波堤」及「檸檬漾波堤」等選擇，同樣於5/30日開賣，至6/4前還可享「買6送3」優惠活動，期間任選9個甜甜圈且內含1款指定商品即可享優惠。