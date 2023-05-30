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正妹護理師被瞎指「上班直播」！慘遭惡魔剪輯…真相曝光喊告了

▲▼正妹護理師被瞎指上班直播。（圖／翻攝自護理師IG）

▲正妹護理師被瞎指上班直播，真相曝光。（圖／翻攝自護理師IG）

記者許凱彰／台北報導

台北市聯合醫院和平院區26日爆出有加護病房護理師，在上班執勤時間滑手機，還開直播、賺抖內，消息曝光吸引民眾議論。不過，在媒體報導底下，有一名IG擁有37.8萬追蹤的正妹護理師卻無故遭剪輯移花接木牽扯到案件中。

正妹護理師表示，她已經沒有在ICU支援超過5年，也不是在上班時開直播賺抖內的人。她提到，她沒有在上班時間直播，只有在休息或下班時間拍拍合照、自拍短影片娛樂而已。針對問題，她更補充說到，直播都在家裡播，因為直播相當麻煩，要架腳架、要架燈根本沒這麼容易。

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據悉，台北市聯合醫院和平院區被爆出有一名加護病房護理師，曾經使用5支手機開直播唱歌，甚至收取抖內費用，連患者出現異狀了都沒有發覺。爆料更指出，該名護理師的這個行為已經持續好一段時間。

▲▼正妹護理師被瞎指上班直播。（圖／翻攝自護理師IG）

▲開直播不是她！是另一名加護病房護理師。（圖／翻攝自護理師IG）

針對護理師行為，台北市衛生局表示，如果護理師有違反護理人員法相關規定，將依《護理人員法》第28條「護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，非依法、或經當事人或其法定代理人之書面同意者，不得洩漏」，違者依同法規定，可處6千元至3萬元罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，將處1個月至1年的停業處分。

正妹護理師遭到剪輯影射就是「唱歌直播賺抖內的護理師」，對此，她表示醫院在29日已經召開人評會，也證明了那個人「根本不是她」，同時也已經在跟律師與議員商討針對這些移花接木的新聞報導提起告訴。

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