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大陸 大陸焦點 特派現場

15歲少年為看正妹「福利照」　10天刷光母親「26萬元積蓄」

▲▼15歲少年為看正妹「福利照」　10天刷光母親「26萬元積蓄」。（圖／翻攝微博）

▲少年沈迷美女直播，為看「福利照」瘋狂打賞。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南一名15歲少年沈迷美女直播，為了能看到女直播主的半裸「福利照片」，瘋狂在直播間打賞女直播主，10天就將母親銀行卡裡的6萬元人民幣（約26萬元新台幣）全部花光光。

根據《央視》報導，少年之前偷看美女直播時，跟女直播主聊天後被加了微信，女直播主開始發一些半裸露的照片，還能諾少年只要「打賞任務」，就可以得到更多「福利照片」。

少年很快沈迷其中，瘋狂在直播間打賞女直播主，很快就將母親銀行卡裡面的6萬元人民幣花光了。

▼少年花光全家積蓄，相當自責。（圖／翻攝微博）

▲▼15歲少年為看正妹「福利照」　10天刷光母親「26萬元積蓄」。（圖／翻攝微博）

少年的母親發現以後又悲又怒，因為這些錢是她之前在外地打工，手指意外遭機器切斷，所獲得的賠償金，也是家裡所有的存款，「他10天就把這些錢給刷完了！」

少年的母親因手部殘疾，沒辦法長時間工作，父親則是中風長期癱瘓坐輪椅，一家人的生計頓時陷入了困境，少年也是懊悔萬分。

幸好，在警方的協助下，少年的母親跟平台要回了這筆錢。事實上，中國大陸的法律規定，未成年人是不能參與網路直播打賞的，就算是未成年人自行進行打賞，也是明確禁止的。

律師指出，8歲以上的未成年人打賞直播主的行為如果沒有經過法定代理人事前的同意或者事後的認可，那麼代理人完全可以依照規定要求直播平台返還。

律師更強調，直播主誘導未成年人進行直播打賞，更是違反法律規定，若發現網站平台違反相關要求，將從嚴從重採取暫停打賞功能，並關停直播業務等措施。

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