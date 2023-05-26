企鵝妹主攻海外市場！鐵粉曝1原因「在韓國難生存」：早期試過了





▲企鵝妹在直播中多以英文與粉絲溝通。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進日前在台徒步環島，每每開直播都吸引上萬人關注，一舉一動都受到粉絲熱議，就有網友表示，看了一下企鵝妹的直播數據，這幾年幾乎都以國外市場為主，起初開台直播，也不是靠主場地盤撐起，企鵝妹身為韓國人，卻不在意韓國市場。對此，有網友點出關鍵原因。

有網友在PTT發文，「企鵝為何主攻海外市場，而不太顧她韓國市場」，看了一下企鵝妹的直播數據，發現近幾年的流量幾乎都是國外市場，就算是早期的直播，也不是先靠主場韓國撐起，「台灣可以說是幫助她走過關鍵頻道躍升期gap的市場」，之後才打開歐美市場。

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原PO疑惑，韓國的直播圈盛行很早，也較多人關注，為何企鵝妹沒有在20歲，還年輕的時候，先主攻韓國市場，闖出一片天成為佼佼者。

▲網友紛紛表示，韓國直播圈競爭太激烈。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友點出關鍵原因，「一她沒有奶，二她不跳舞，三不賣肉」、「韓國市場太擠啊，英文至少可以吸到全世界的粉絲」、「韓國直播競爭超激烈的，她很難贏」、「就沒身材啊，她自己也有自覺」、「韓國一堆大奶辣妹，打不贏」、「長相一樣的一堆沒亮點」、「韓國直播一堆辣妹跳舞台，72根本沒人看」、「她外型不符合韓國口味啦」、「她觀眾很少韓國人」、「韓國那邊，她的外貌身材都會輸阿」、「只有奶台很快就膩了，終究要有自己的風格」。

還有網友透露，其實企鵝妹有試過，但是效果不佳，「早就試過了，早期開台韓文英文都沒人看」、「她早就試過了，她的風格就不是韓國的菜」、「做過但是觀眾數起不來」。