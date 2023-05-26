　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

企鵝妹主攻海外市場！鐵粉曝1原因「在韓國難生存」：早期試過了

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹在直播中多以英文與粉絲溝通。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進日前在台徒步環島，每每開直播都吸引上萬人關注，一舉一動都受到粉絲熱議，就有網友表示，看了一下企鵝妹的直播數據，這幾年幾乎都以國外市場為主，起初開台直播，也不是靠主場地盤撐起，企鵝妹身為韓國人，卻不在意韓國市場。對此，有網友點出關鍵原因。

有網友在PTT發文，「企鵝為何主攻海外市場，而不太顧她韓國市場」，看了一下企鵝妹的直播數據，發現近幾年的流量幾乎都是國外市場，就算是早期的直播，也不是先靠主場韓國撐起，「台灣可以說是幫助她走過關鍵頻道躍升期gap的市場」，之後才打開歐美市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO疑惑，韓國的直播圈盛行很早，也較多人關注，為何企鵝妹沒有在20歲，還年輕的時候，先主攻韓國市場，闖出一片天成為佼佼者。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友紛紛表示，韓國直播圈競爭太激烈。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友點出關鍵原因，「一她沒有奶，二她不跳舞，三不賣肉」、「韓國市場太擠啊，英文至少可以吸到全世界的粉絲」、「韓國直播競爭超激烈的，她很難贏」、「就沒身材啊，她自己也有自覺」、「韓國一堆大奶辣妹，打不贏」、「長相一樣的一堆沒亮點」、「韓國直播一堆辣妹跳舞台，72根本沒人看」、「她外型不符合韓國口味啦」、「她觀眾很少韓國人」、「韓國那邊，她的外貌身材都會輸阿」、「只有奶台很快就膩了，終究要有自己的風格」。

還有網友透露，其實企鵝妹有試過，但是效果不佳，「早就試過了，早期開台韓文英文都沒人看」、「她早就試過了，她的風格就不是韓國的菜」、「做過但是觀眾數起不來」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
BLACKPINK開唱「女網紅被打到哭出來」　觀眾全看傻
獨／超商浩克女友正面辣照！　證實他將復出
放颱風假機率？　氣象粉專7字回答
快訊／逾90萬股民注意！0056改成季配息　除息時間曝
快訊／東華大學24歲女助理　墜樓身亡
快訊／阿扁死諫無效！　陳致中政治路恐斷
快訊／「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒終身不得參選
3個月連8場送肉粽！　當地全家前將封路　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

12星座「一周運勢」一次看！摩羯被貴人寵愛　金牛有美好約會

百八魚場招牌掉落砸中路人！她頭腳受傷險腦震盪　業者賠償拖3個月

準公幼政策遭批灑錢「摧毀教育公平」　教部：辦理不善將解除契約

參加員旅「要自己請特休」！勞工轟：算什麼福利？　1關鍵恐觸法

「強颱」瑪娃又長胖！放颱風假機率　氣象粉專7字解答

「草間彌生、木乃伊」超夯展覽話題推手　台灣策展教父林宜標揭密

小學拚「考100分」換思樂冰！老師誇「考很好」...他卻秒哭了

企鵝妹主攻海外市場！鐵粉曝1原因「在韓國難生存」：早期試過了

新手駕駛違規車禍多「擬強制講習」　罰款違規大戶9月要定期換照

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

12星座「一周運勢」一次看！摩羯被貴人寵愛　金牛有美好約會

百八魚場招牌掉落砸中路人！她頭腳受傷險腦震盪　業者賠償拖3個月

準公幼政策遭批灑錢「摧毀教育公平」　教部：辦理不善將解除契約

參加員旅「要自己請特休」！勞工轟：算什麼福利？　1關鍵恐觸法

「強颱」瑪娃又長胖！放颱風假機率　氣象粉專7字解答

「草間彌生、木乃伊」超夯展覽話題推手　台灣策展教父林宜標揭密

小學拚「考100分」換思樂冰！老師誇「考很好」...他卻秒哭了

企鵝妹主攻海外市場！鐵粉曝1原因「在韓國難生存」：早期試過了

新手駕駛違規車禍多「擬強制講習」　罰款違規大戶9月要定期換照

快訊／新北屋簷工程驚傳意外　老闆4樓墜落重傷命危搶救中

aespa團員Karina項鍊「連3撞」　蕾哈娜早戴過、喬治娜也慘中招

「港務永續 誠信相伴」 港務公司辦ESG企業法遵誠信治理論壇

「奇異鳥摸到飽」只要770元　紐西蘭人全怒了！美動物園急道歉

BLACKPINK澳門場爆「網紅被打到哭出來」　觀眾看傻：浪費票這麼貴

蕭景田涉替林杏兒買票首開庭！　他當庭喊不認罪...旁聽席藏嬌點

哥死去多年突出現！曾敬驊《不良執念》淚揭雙胞胎兄弟慘痛童年

聯發科歡慶26周年　攜手全球超過1.8萬名員工實踐低碳生活

想繼續用BUG別更新！《王國之淚》1.1.2版本上線…大複製時代終結

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

辣媽女兒生日露點熱舞　被撻伐反嗆：我不在乎

生活熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

美國最新預測！瑪娃颱風「回頭」朝台灣　氣象局：外海北轉機率高

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

露營爬山退流行？　網曝2原因

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」內行推爆1款

今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖　平均北北東迴轉

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

快許願！　久違的「天赦日」要來了

好市多推「超酷炫新玩具」　家長也暴動了！

更多熱門

相關新聞

妹子愛傳「1句」　網勸：結束話題

妹子愛傳「1句」　網勸：結束話題

多數人和喜歡的對象聊天，總是會特別謹慎，反覆推敲對方的用詞是否帶有其他含意。一名網友表示，和喜歡的女生傳訊息聊天，不過聊沒幾句，對方就打了一長串「哈哈哈哈哈哈哈」，讓他超困惑，「不知道在哈三小？請問這是什麼意思？」文章一出，立刻引發熱議。

台積電買在608元！他靠1招成功解套　爽賺300萬

台積電買在608元！他靠1招成功解套　爽賺300萬

早期綜藝超強？他曝「2關鍵」...網讚：比YT好看

早期綜藝超強？他曝「2關鍵」...網讚：比YT好看

思樂冰將回歸　網敲碗麥當勞「這2樣」：啥時回來

思樂冰將回歸　網敲碗麥當勞「這2樣」：啥時回來

企鵝妹幫幼汪找到新家！網淚推：對她改觀

企鵝妹幫幼汪找到新家！網淚推：對她改觀

關鍵字：

企鵝妹柳允進PTT直播Twitch

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

快訊／全家開出2張千萬發票

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面