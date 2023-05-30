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施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

▲許淑華去年甫當選南投縣長，今年即獲《遠見》民調超過6成的施政滿意度。（圖／資料照片）

▲許淑華去年甫當選南投縣長，今年即獲《遠見》民調超過6成的施政滿意度。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

《遠見雜誌》公布縣市長施政民調，去年底甫上任的南投縣長許淑華以64.2%滿意度，在「13縣市組」中榮登「新人王」，在不分組的8位縣市新任（不含回任）首長中也排名第2，僅次於連江縣長王忠銘（76%）；許淑華對此表示，感謝鄉親支持，她會做好縣政工作，繼續為縣民努力。

《遠見雜誌》本次調查將全國各縣市首長分為「六都組」、「（本島）13縣市組」、「離島組」；在「13縣市組」中，許淑華執政第一年就拿下64.2%滿意度和「4顆星」成績，不但贏過同屬新人首長的屏東縣長周春米（59.4%）、苗栗縣長鍾東錦（51.6%）、新竹市長高虹安（49.3%）、基隆市長謝國樑（47.1%），總排名第6也僅次於5名連任的首長。

《遠見雜誌》評析，許淑華與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善三人的表現，詮釋了「女力崛起」的現象；許淑華接受媒體訪問表示，《遠見》的民調說明南投縣的表現算是不錯，她要特別感謝縣民的支持。

▲許淑華縣府的環保施政滿意度在13縣市組中墊底。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲許淑華縣府的環保施政滿意度在13縣市組中墊底。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

不過這次民調也顯示，南投縣民對環保滿意度最低（59.6%）、在13縣市組中排名墊底，反映南投最急迫需要處理的垃圾問題；許淑華表示，《遠見》公布這份民調的時間點，剛好縣議會在質詢期間，很多縣議員針對垃圾處理及最終處置辦法提出很多建議，縣府會在環保議題上落實，特別是垃圾去化處理，除了請其他縣市幫忙外，也會有民間協助，希望儘快將屯積24萬噸的垃圾降至10萬噸以下。

許淑華說，垃圾不論是製成燃料棒、堆置、打包等去化方式，縣府會積極和地方溝通，找尋合適地點，希望做好垃圾處理；她認為南投要朝向觀光大縣、宜居城市發展，垃圾牽涉衛生和美觀問題，民眾的感受也最直接，感謝遠見雜誌的調查給了很多提醒，將會持續努力做好縣政的工作。

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