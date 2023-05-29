土耳其總統艾爾段成功連任　外交部致賀

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布勝選。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）以過半支持率成功連任，反映飆高通膨、2月強震仍震不垮「現代蘇丹」的地位。外交部29日說明，已請我國駐土耳其代表處以政府名義向連任的艾爾多安申致賀忱，並恭賀土國大選順利完成。

土耳其於5月28日舉行總統大選決選，土國最高選舉委員會29日宣布執政黨正義發展黨（AKP）兼「人民聯盟」（People's Alliance）候選人現任總統艾爾多安勝選，連任土國第十三任總統。艾爾段出馬參選至今未曾吞敗，他已擔任3屆土耳其總理，如今又將進入第3個總統任期，穩坐不敗寶座。

外交部說明，台土兩國近年來雙邊關係日漸密切，2014年啟動台北—伊斯坦堡直飛航線後，雙方相繼簽署災難管理、促進投資、農業、科技、警政、審計、國際援外合作、中小企業等十多項合作備忘錄。今年2月土耳其南部發生芮氏規模7.8的強震，我國於第一時間派遣搜救隊前往災區，政府及民間並合作捐贈善款及物資，協助土國災民重建家園，充分展現我國人道關懷及即時提供國際賑災的能量，土國各界對我國的愛心至表感謝。

外交部說明，外交部亞西及非洲司司長賀忠義大使也已致電土耳其貿易辦事處處長貝定可（Muhammed Berdibek），表達祝賀之意，並盼未來雙方在各個領域上繼續深化合作及交流。