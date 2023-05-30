深夜載瓦斯撞安全島爆炸　孝子受困手握車門...逃生不成燒成焦屍

▲彰化二林發生瓦斯貨車自撞爆炸起火駕駛被燒死。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮昨天深夜發生一起載滿瓦斯貨車自撞安全島爆炸意外，35歲林姓男駕駛是瓦斯行員工，因為無法逃離被活活燒死在車內，救火員到場緊急滅火後，驚見林男坐在駕駛座內，已經成為一焦屍具，手還緊握住車門把手，讓家人相當難過不捨。

▲彰化二林發生瓦斯貨車自撞爆炸起火駕駛被燒死。（圖／民眾提供）

今天林男爸爸說，兒子昨天晚上還在瓦斯行上班，清晨卻收到警消通知兒子死訊時，悲痛萬分，白天才看到兒子開心的出門上班，卻因為一場橫禍，被燒成一具焦屍，天人永隔。但瓦斯行有員工指出，只知道林男是斷斷續續在瓦斯行工作，昨天8點多已經下班了，她也不解昨天深夜為何林男仍開著載瓦斯桶的小貨車，在路上發生死亡車禍，相關問題仍需老闆到案說明。

▲道路旁全是瓦斯鋼瓶。（圖／民眾提供）

當地里長得知林男發生噩耗後，早上也前往林男家慰問，他說，林男在家裡排行老三，未婚，選擇陪在在爸爸媽媽身邊，看他在瓦斯行工作很久了，是鄰居眼中孝順、勤勞，肯做的的年輕人。

芳苑警方初步調查，案發於昨天深夜9點多，林男當時駕駛載滿瓦斯鋼瓶的小貨車，沿二林鎮太平路二段西往東方向直行，行駛於內側道時，不明原因自撞中央分隔島，造成號誌燈砸落後車斗，車頭也撞凹，爆炸起火燃燒。當時林男受困於車輛，經二林消防分隊救出時，駕駛手仍放在車門把手上，全身燒傷已明顯無生命跡象，至於確切發生原因，有待進一步調查釐清。