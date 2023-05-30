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《遠見》首長施政滿意度！盧秀燕「雙料第一」　施政滿意度達74.1％

▲台中頻傳師生霸凌案，盧秀燕霸氣回秉公處理「沒必要袒護」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者詹宜庭／台北報導

《遠見》今日公布縣市長滿意度調查結果，2023年六都首長表現中，台中市長盧秀燕因奮力推動永續政策、改善空污，並在國際會展中心等重大建設陸續開工下，滿意度達72.6％，較去年提升10.7個百分點，施政分數則達74.1％，位居六都榜首；而在評價部分，從去年的4星上升至5星，獲得今年的最佳進步獎，可謂「雙料第一」。

根據「2023縣市長施政滿意度調查」數據指出，有「媽媽市長」之稱的盧秀燕在大力推動永續、改善空污，以及國際會展中心等重大建設陸續開工下，滿意度較去年提升超過10.7個百分點，來到72.6%，施政分數則達74.1％，皆為六都榜首。此外，盧秀燕也從去年的4星上升至5星，獲得今年的最佳進步獎。

除了盧秀燕，剛獲得國民黨提名參選總統的新北市長侯友宜，從2020年至今，已連續四年獲得五星評價，可謂「五星四連霸」，其中滿意度更達71.4%、施政分數73.8％，無論在環保、消防、經濟方面，滿意度都是六都最高。

另在新任首長部分，桃園市長張善政滿意度為52%，拿下四顆星；台北市長蔣萬安雖然只有3.5星，但他的負評卻是2010年縣市改制以來最低紀錄，跟前任市長柯文哲相比，不滿意度從43.1%下降到23.9%，減少19.2個百分點，65.8%的施政分數也創下八年來新高。

而高雄市長陳其邁則從去年的四星進步至4.5星，共獲得68.6%的滿意度。值得注意的是，由於近期高雄在城市改造獲得好評，進而帶動整個城市觀光發展，讓陳其邁在八大面向觀光休閒項目中拿下76.3%的滿意度，為六都之冠。

由於台南市前經發局長陳凱凌涉貪、爐渣掩埋、學甲槍擊案等事件影響，台南市長黃偉哲從4.5星變為四星，滿意度從去年的73.4%降到61.2%，下跌12.2個百分點，不滿意度增加12.7個百分點。

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