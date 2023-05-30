快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　北市勞動局證實：19人被資遣

記者袁茵／台北報導

台灣蘋果新聞網於2022年8月底暫停更新，新加坡企業家潘杰賢延攬逾9成被資遣員工到「壹蘋新聞網」，但今年初爆出裁員，還給予「合意離職、調職及解僱」方案，最終未達大解規定。但「壹蘋新聞網」30日下午再爆出裁員，且還開放員工認股，引發內部員工不滿。

有「壹蘋新聞網」員工30日下午向《東森新媒體ETtoday》爆料，30日早上開會時一切都跟往常一樣、沒有異樣，結果中午突然收到一封信，內容是公司有人被裁員，據了解主管職、外勤人員通通有，讓他大感無奈，「上次還有提前10分鐘通知，這次是完全沒有！」

針對人事調整部分，該份內部信件內容顯示，「現今大環境遭逢美國聯準升息、全球通膨延燒，對於各家企業經營產生許多不確定因素，無奈的公司觀察到數例逆風下的個案：美國網路媒體公司Buzzfeed於四月底關閉旗下Buzzfeed News網站、並裁員15%人力；又另一美國網媒Vice Media於五月聲請破產。」

信件內容指出，「公司預期市場低迷表現會持續、甚至惡化，為求未來營運不與其他國際媒體一樣遭惡化環境影響，公司不得不忍痛下調整人員編制的艱難決定。稍早完成的調整，流程上完全依照勞基法執行，保障離開同仁的權益。」

該名員工提及，該份信件還有分A與B版本，自己幸運沒有被裁員，所以信件內容上還寫有「為體恤各位同仁的努力和堅持，公司將發行20％新股，讓收到這封郵件在職的每一位壹蘋同仁都成為股東。發行方式規劃是員工認股搭配未來期權池，回饋壹蘋的同仁，詳細的發股辦法，會在經營團隊及財會同仁近期擬定和確認完成後公布。」

最後，信件稱，「如未來公司營運一切順利，每個人發放的股份預計相當於增加一年收入的10％以上，每個人收到的股份數量也會在確認後，個別以書面通知；當然公司如果做得越好，股份增長的價值替同仁們加薪服務，會隨著公司的表現越來越大。」

針對「壹蘋新聞網」再爆裁員，台北市勞動局表示，今天確實有收到該公司提報19位資遣名單，將工作到6月9日，符合就業服務法規定，在員工離職10天前通報主管機關的標準，且沒有觸發《大量解僱勞工保護法》，呼籲雇主要依法給付公司資遣費，若有發生勞資爭議，可以向勞動局反應。

▼《壹蘋新聞網》30日再度裁員。（圖／讀者提供）