　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　北市勞動局證實：19人被資遣

▲▼無縣市最新消息。

記者袁茵／台北報導

台灣蘋果新聞網於2022年8月底暫停更新，新加坡企業家潘杰賢延攬逾9成被資遣員工到「壹蘋新聞網」，但今年初爆出裁員，還給予「合意離職、調職及解僱」方案，最終未達大解規定。但「壹蘋新聞網」30日下午再爆出裁員，且還開放員工認股，引發內部員工不滿。

有「壹蘋新聞網」員工30日下午向《東森新媒體ETtoday》爆料，30日早上開會時一切都跟往常一樣、沒有異樣，結果中午突然收到一封信，內容是公司有人被裁員，據了解主管職、外勤人員通通有，讓他大感無奈，「上次還有提前10分鐘通知，這次是完全沒有！」

針對人事調整部分，該份內部信件內容顯示，「現今大環境遭逢美國聯準升息、全球通膨延燒，對於各家企業經營產生許多不確定因素，無奈的公司觀察到數例逆風下的個案：美國網路媒體公司Buzzfeed於四月底關閉旗下Buzzfeed News網站、並裁員15%人力；又另一美國網媒Vice Media於五月聲請破產。」

信件內容指出，「公司預期市場低迷表現會持續、甚至惡化，為求未來營運不與其他國際媒體一樣遭惡化環境影響，公司不得不忍痛下調整人員編制的艱難決定。稍早完成的調整，流程上完全依照勞基法執行，保障離開同仁的權益。」

該名員工提及，該份信件還有分A與B版本，自己幸運沒有被裁員，所以信件內容上還寫有「為體恤各位同仁的努力和堅持，公司將發行20％新股，讓收到這封郵件在職的每一位壹蘋同仁都成為股東。發行方式規劃是員工認股搭配未來期權池，回饋壹蘋的同仁，詳細的發股辦法，會在經營團隊及財會同仁近期擬定和確認完成後公布。」

最後，信件稱，「如未來公司營運一切順利，每個人發放的股份預計相當於增加一年收入的10％以上，每個人收到的股份數量也會在確認後，個別以書面通知；當然公司如果做得越好，股份增長的價值替同仁們加薪服務，會隨著公司的表現越來越大。」

針對「壹蘋新聞網」再爆裁員，台北市勞動局表示，今天確實有收到該公司提報19位資遣名單，將工作到6月9日，符合就業服務法規定，在員工離職10天前通報主管機關的標準，且沒有觸發《大量解僱勞工保護法》，呼籲雇主要依法給付公司資遣費，若有發生勞資爭議，可以向勞動局反應。

▼《壹蘋新聞網》30日再度裁員。（圖／讀者提供）

▲▼《壹蘋新聞網》30日再度裁員。（圖／讀者提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家
2大「AV女優」來台！　羞曝敏感帶
宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入！　最高罰25萬
快訊／2縣市大雨特報！　午後熱對流發威
飯店突大降價！　他一下單「秒被盜刷1.2萬」
王思佳驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍
快訊／瑪娃暴風圈威脅範圍增！　雨區擴大今晚下更猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安民調滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

施政滿意度81%奪冠！翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

im.B案延燒！前行政院顧問遭拘提　黃國昌曝地下室百萬高檔原酒來源

柯文哲雙城107萬呆帳！蔣萬安數度拒承諾追討　洪健益痛罵：莊肖維

學者：2024選戰主軸是「如何避戰」　對岸要的不是武統是台灣投降

金門行程獨缺侯友宜？　前立委建議：應有「偏向虎山行」心態

證交法修法三讀通過　限縮獨立董事權限

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

蔣萬安民調滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

施政滿意度81%奪冠！翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

im.B案延燒！前行政院顧問遭拘提　黃國昌曝地下室百萬高檔原酒來源

柯文哲雙城107萬呆帳！蔣萬安數度拒承諾追討　洪健益痛罵：莊肖維

學者：2024選戰主軸是「如何避戰」　對岸要的不是武統是台灣投降

金門行程獨缺侯友宜？　前立委建議：應有「偏向虎山行」心態

證交法修法三讀通過　限縮獨立董事權限

蔣萬安民調滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

鴻海股東會明登場　會場展示最新3款電動車產品

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

21歲劉敬初登好萊塢　和楊紫瓊見面「第一句話」嚇到：為什麼！

18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

連14天打9折！藏壽司台中LaLaport店6／6試營運　鬼滅滿額贈再推2波

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

拒受理同性婚「違憲」！　名古屋地方法院：違反婚姻自由

懷疑同行與丈夫外遇！ 女運將追車「當街呼巴掌」

政治熱門新聞

綠營高雄立委傳黃捷出局　周玉蔻：超討厭民進黨

即／黃捷證實接民進黨中央電話：徵召人選不是我

鄭文燦正式提告　轟國民黨「言論的詐騙」　

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

快來申請！中產以下房貸補貼6月上路

為保女友與寶寶　男扛2人贖金困緬甸當豬仔

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

柯文哲留107萬呆帳　陳佩琪：開罰我會去繳

快訊／總統府公布4大法官被提名人：朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥

外交部證實　1台灣留學生匈牙利遇害

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

影／賴清德偷酸侯友宜「阿給」　想跟習近平吃晚餐

更多熱門

相關新聞

不選新北　李四川：工程人不喜歡選舉

不選新北　李四川：工程人不喜歡選舉

國民黨推派新北市長侯友宜參選2024總統大選，外界關心侯友宜未來若辭新北市長，國民黨籍台北市副市長李四川被視為接棒人選之一；但李四川29日表示，自己已達退休年齡，要選的話早就選了。李四川30日再被問及此事，直言「工程人真的不喜歡選舉」。

陳時中挺吳沛憶　應曉薇：越幫越忙

陳時中挺吳沛憶　應曉薇：越幫越忙

《遠見》民調蔣萬安滿意度比柯文哲8年還高　北市：繼續前進

《遠見》民調蔣萬安滿意度比柯文哲8年還高　北市：繼續前進

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

雙城呆帳找誰討？議員要蔣簽催債書遭拒

雙城呆帳找誰討？議員要蔣簽催債書遭拒

關鍵字：

北市台北市台北市政府壹蘋新聞網勞動局

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面