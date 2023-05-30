陳時中挺吳沛憶選中正萬華　應曉薇酸「越幫越忙」：不如你御駕親征

▲國民黨台北市議員應曉薇。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

「雞排妹」鄭家純獲民進黨徵詢參選台北市第5選區（中正萬華）立委，但因「英系」在地市議員吳沛憶早早表態願投入參選，引發黨內派系鬥爭問題，擔任小英之友會榮譽總會長的前衛福部長陳時中29日表態挺吳沛憶。面對陳時中要挺吳沛憶，同樣欲挑戰該區立委的國民黨台北市議員應曉薇說，不如陳時中自己御駕親征。

針對陳時中29日表態挺吳沛憶，應曉薇30日表示，「陳時中忘記萬華對你的仇恨值，這叫越幫越忙！」民進黨在萬華的市議員都很優秀，鄭家純也有她的網路受眾，不用陳時中對萬華選情說三道四，「不如陳時中你自己御駕親征，我應曉薇更有興趣等你。」

面對中正萬華區變成藝人大戰，應曉薇提及，「中正萬華被注意到，這就是明星光芒。」自己雖然也曾經是明星，但不跟于美人和鄭家純比外貌、誰紅，要比的是問政能力、在地實力，未來若能進國會，軍工教勞，老人、青年人、小孩的權利，「我在監獄做了25年志工，社會安全、獄政改革，及台灣國際地位，尤其捍衛的台灣價值，我都準備好了。」

應曉薇表示，不清楚國民黨會如何提名，有可能會有民調，但面對同黨同事已起跑5個月，自己只能以10天創造奇蹟，所以需要中正萬華市民朋友大力幫忙。

不過，應曉薇也重申，國民黨需要年輕人，自己仍鼓勵國民黨找年輕人，「我一定義無反顧輔選。」現在她的態度就是隨時準備好，不能缺席上戰場，「選民都是我的家人，我以選區第一名議員的實力，我一定要贏，而且我ㄧ定會贏。」