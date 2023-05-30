證交法修法三讀通過　限縮獨立董事權限

▲立法院今（30日）三讀修正通過《證交法》。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

獨立董事有召開公司股東會權限，外界質疑恐擴權介入經營權之爭。對此，立法院今（30日）三讀修正通過《證交法》部分條文，限縮獨董權限，將個別獨董召開股東會權限移交至審計委員會合議制，杜絕股東會鬧雙胞等亂象。

公開發行股票公司應設置獨立董事，然近期不少公司都陷入市場派、公司派經營權之爭，為此，立院三讀通過《證交法》部分條文，三讀條文明定，將獨立董事成員可行使的「股東會召集權」、「對董事提起訴訟」以及「董事為自己與公司交易的代表」等事項，交由審計委員會合議制度審理，以避免獨董濫權。

另外，若審計委員會有正當理由致無法召開，除了財務報告需獨董同意，其餘可改由全體董事3分之2以上同意取代。若違法可視情節處24萬元以上、480萬元以下罰鍰，並得命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。

國民黨立委曾銘宗表示，我國引進獨立董事制度以來，引起非常多爭議，有必要進行相關修正，修正重點包含：對董事提起訴訟、股東會召集權、董事為自己與公司交易的代表等關係公司重大事項，透過審計委員會合議方式充分討論較為周延。

曾銘宗指出，考量公司可能在正當理由下，審計委員會無法召開，為避免影響公司營運，重大資產交易事項等，需經過全體董事3分之2以上同意取代等配套。此次修法能落實審計委員會職能、提升公司治理、保障股東權利，對整個資本市場及股票市場運作有重大助益，謝謝林楚茵委員及財委會支持。