快訊／等了24年！立院今三讀《消防設備人員法》

▲立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

歷經7度叩關立法院、長達24年各方團體角力，立法院院會30日三讀《消防設備人員法》，並三讀修正《消防法》部分條文，明定各場所的消防安全設備設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師為之。

《消防設備人員法》自1999年起，已經歷6度送入立法院審議，卡關20多年的兩大關鍵在於影響「暫行人員」的工作權與落日條款，多年來立法未果，直至今日終於完成立法。

《消防法》三讀條文明定，各類場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之；但不得由同一消防設備師同時為之。違者處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

《消防設備人員法》三讀條文規定，消防設備人員未依法取得證書擅自執行業務；以及執行業務時，收受不法利益，或以不正當方法招攬業務，應予警告、申誡、停止執行業務2個月以上、2年以下，或廢止執業執照的懲戒處分及罰鍰。

此外，由於未取得消防設備人員證書者，並未具有消防相關專業知識，若擅自從事消防安全設備之設計、監造、裝置及檢修業務，將嚴重影響合法消防設備人員權益，並影響民眾生命財產安全，因此，三讀條文也規定，未依法取得消防設備人員證書，擅自執行業務者，處20萬以上100萬元以下罰鍰，並令其停止行為；其不停止者，得按次處罰。

擔任內政委員會召委的民進黨立委莊瑞雄於三讀後發言表示，他在前年擔任召委時便於委員會召開公聽會，當時邀集眾多專家學者以及各團體與會，並獲得許多珍貴見解，而在這會期再度擔任召委，在審查過程中參考所有團體意見及朝野充分討論折衝下，力求修法內容盡可能將各方意見涵蓋，各職業權益保障也將會在後續子法進一步完善，而相關細節包括了暫行人員的落日期限、消防設備的裝置權限、以及相關懲戒密度的一致與否，最終順利完成初審並無須經過協商。

莊瑞雄表示，還記得月中初審通過後，助理曾對他說過，這一部法的草案推出時，他甚至都還沒出生，多年來的修法立法過程，期間歷經多次折衝與對話，這一切都讓兩部法令修訂更加嚴謹與完善，期望內政部與消防署在後續子法修訂繼續努力，強化消防安全管理制度，維護人民的消防安全。