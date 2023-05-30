熊孩子飛踢11月大女嬰　家長拒絕道歉「吐奶只是受驚嚇」

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東廣州發生一名家長帶著幼兒園的兒子去便利店買水，小男童趁老闆娘不注意，突然轉身飛腿踢向坐在地上的一名11個月大的女嬰。離譜的是，男童家長裝沒看見立刻帶男童離開現場，事後還辯解女嬰只是被嚇到，拒絕道歉調解。

據陸媒報導，家住廣州的王小姐經營一家便利店。事發當天正在看店，11個月大的女兒在地上獨自玩耍，隨後有一對母子來到店門口來買礦泉水。

老闆娘轉身拿東西時，小男孩跑進店裡，轉身一個飛踢正中小女孩的頭部，接著快速跑回門口。男孩母親明明有看見卻裝沒事的說，「你進去幹嘛？」

接著，畫面顯示，男孩母親東西也不買了，立刻帶兒子快步離開。

▲男童飛踢11個月大女嬰 。（圖／翻攝 極目新聞）

此刻小女孩已經開始大哭。王女士調閱監視器才發現，女兒遭到暴力對待，事後還狂哭吐奶。

畫面清楚顯示，戴著頭盔的男孩進入店內後，二話不說，突然轉身並後抬腿踢向地上的一歲多的女嬰。

王小姐氣得向男童家長理論，得到對方冷漠回應，聲稱自己的兒子不是故意的，後來才極其不情願的讓兒子向王小姐道歉，但是拒絕帶女嬰到醫院檢查。

王女士一氣之下，報警控訴，但是男童還在上幼兒園，警方調解後，男子家長反而不願意調解，且寧願花錢請律師，也不願意花錢帶女嬰到醫院檢查身體，雙方僵持不下還在調解。