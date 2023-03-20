摔破疫苗「餵女嬰碎玻璃」！衛生局出動了　天兵護理師下場曝光

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義一名父親日前再Dcard上PO文控訴，16日下午帶著剛滿4個月大的女兒到某診所接種第二劑口服輪狀病毒疫苗，不料護理師不慎將玻璃針筒摔碎後還是餵給女兒吃，導致一塊碎玻璃掉進孩子口中。新聞曝光後立即引起關注，今(20日)嘉義市衛生局派員查察，確認診所護理人員有疏失，將依法開鍘。

▲爸爸目睹護理師將碎玻璃一同餵入女兒口中，氣得投訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

爸爸在發文表示，16日下午與太太帶著女兒到診所接種第二劑口服輪狀病毒疫苗，結果女兒才剛吃完第二口，護理師就不小心弄掉了某樣東西，當下他並未多加注意，直到對方將東西撿起後用衛生紙隨便擦一下，又馬上往女兒嘴裡塞時，他才發現剛才掉的是口服輪狀疫苗的針筒，但此時護理師已將藥劑連同一塊長寬約1公分的碎玻璃塞進女兒嘴裡。

對此，爸爸連忙喝斥「妳在做什麼？我女兒嘴裡有一塊玻璃妳有沒有看到？」起初護理師還聲稱沒有東西，直到女兒因感覺到異物，自己把碎玻璃吐出，對方這才改口「那這劑疫苗不給你算錢，我再拿一劑給妹妹重新吃。」讓他聽了相當傻眼，事後爸爸決定投訴時，護理師還不斷求情，甚至打算自費2500元讓孩子重新接種疫苗私了，但爸爸無法接受，仍堅持向診所督導反映。

該診所也發布聲明，表示馮姓護理師在替女嬰餵食口服疫苗時弄掉針劑，針劑上方因此破裂，但馮姓護理師撿起後仍繼續餵食，導致約1公分玻璃碎片掉入女嬰口中，父親發現後立刻將碎片取出，隨後小兒科醫師立即到場檢查，確認女嬰口內無傷口、沒有出血現象，經進一步X光檢查後，食道、胃部無發現玻璃碎片，但父母擔心女嬰後續健康狀況，診所督導也向父母承諾，若因碎玻璃而造成女嬰相關疾病，本院將負責女嬰掛號費及相關醫療費用，同時免除女嬰到該診所看診掛號費，為期1年。

嘉義市衛生局醫政科科長王鳳玉今(20日)也指出，今早衛生局派員到該診所進行全面了解，確認馮姓護理師在該診所任職，護理師也承認未依照標準程序執行醫療輔助業務，將依《護理人員法》第35條，裁處停業1個月以上、1年以下處罰；針對診所部分，也將依《醫療法》第57條進行裁處。

▼嘉義市衛生局醫政科科長王鳳玉。（圖／記者翁伊森翻攝）