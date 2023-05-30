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2小時破3500萬！憲哥親飛新加坡合體王雷　日安玩美新馬大賣

憲哥親飛新加坡合體王雷 日安玩美新馬大賣2小時破3500萬（圖／東森購物提供）

▲綜藝天王吳宗憲、新加坡直播天王王雷與賣魚仔父子檔，29日晚間在新加坡「勿落 Blk 208 小販中心」全球首賣新品「日安玩美 水•純醇」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

台灣零售電商龍頭「東森購物」、全台最大直播收單平台「就醬播」，與新加坡商「Style Crew Pte Ltd」進行資源整合跨海合作，因新馬地區紅藜果膠大賣，自2023年1月至4月為止，連辦第五場王雷新馬地區直播，目前業績已經破億。除透過直播跨境開賣宣告打假， 吳宗憲再推新品「日安玩美 水•純醇」全球首賣，同時與女兒Sandy代言，父女聯名為產品做最佳見證。

吳宗憲表示，好的商品才是王道，從來都只想把最好的分享給愛護自己的朋友們，此次不只是為紅藜果膠打假站台，也為日安玩美紅藜果膠缺貨向粉絲們表達歉意，東森嚴選的好商品值得等待，敬請大家期待並繼續支持。

憲哥親飛新加坡合體王雷 日安玩美新馬大賣2小時破3500萬（圖／東森購物提供）

憲哥親飛新加坡合體王雷 日安玩美新馬大賣2小時破3500萬（圖／東森購物提供）

▲吳宗憲飛到新加坡與王雷合體直播開賣「日安玩美 水•純醇」創下記錄，現場超過2千人圍觀擠爆，新加坡警方還出動20名警員維持秩序。

綜藝天王吳宗憲29日晚間在新加坡「勿落 Blk 208 小販中心」，與新加坡直播天王王雷、直播小天王賣魚仔同台，一起為新品「日安玩美 水·純醇」全球首賣，同時也是Sandy（吳姍儒）產後復出首次代言，吸引上千民眾圍觀、擠爆現場，搶著一睹天王風采，人潮盛況還出動警察到場維護秩序，線上直播間一樣熱鬧，不僅觀看人數破2.1萬人，當日營收更創下3500萬台幣、160萬新幣的黃金佳績，吳宗憲還大氣加碼市值近10萬元的德國海豚吸塵器Dolphin做直播抽獎。

憲哥親飛新加坡合體王雷 日安玩美新馬大賣2小時破3500萬（圖／東森購物提供）

憲哥親飛新加坡合體王雷 日安玩美新馬大賣2小時破3500萬（圖／東森購物提供）

▲吳宗憲與王雷、賣魚仔父子檔一起全球首度開賣「日安玩美 水·純醇」機能飲和熱賣商品「日安玩美紅藜果膠」。

第四度和吳宗憲合作，王雷表示，每次和憲哥合作都相當期待，兩人葷素不拘，信手拈來的笑話都能讓觀眾樂翻天，和憲哥一起開賣不只是把東森嚴選的好商品帶給大家，更把歡笑帶給大家，就像看一場綜藝節目，也買到美麗、好吃、健康的東森嚴選優質商品。兩人直播一搭一唱，吳宗憲更是走到哪唱到哪，大秀歌喉一連演唱起《笨小孩》、《一場遊戲一場夢》等多首經典歌曲，讓現場及線上粉絲觀眾聽得陶醉。

吳宗憲說，自己只買「2H」商品，就是「Happy、Health」，快樂與健康，例如讓人心情歡樂、放聲歡唱的「JACKY WU-WU所不在藍牙喇叭麥克風組」和身體健康的紅藜果膠。而新品「日安玩美 水·純醇」機能飲，富含富含葡萄萃取(含白藜蘆醇)、專利七仙莓(綜合莓果萃取)、日本蜂王漿、蓽茇萃取、132種綜合蔬果發酵、玉米鬚萃取物、紅豆多酚、法國仙人掌果實，讓身體由內而外全面昇華健康力，喝回青春光采。

★東森直播讚粉專:https://www.facebook.com/ehslivestreaming
★王雷粉專: https://www.facebook.com/wanglei.singapore

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