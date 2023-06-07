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社會 社會焦點 保障人權

開直播罵吳宗憲「臭卒仔」！謝和弦更一審須賠15萬免刊登

▲▼ 謝和弦競選總部飛行大會。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝和弦。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

「綜藝天王」吳宗憲2019年間評論藝人高以翔拍攝實境節目猝逝一事，認為是「韓國人害的」，歌手謝和弦開直播反嗆吳宗憲「臭卒仔」等語，吳宗憲起訴求償，一審判謝賠償30萬、二審改判賠15萬，案經廢棄發回，高院更一審改判謝和弦須賠償15萬元，但不須刊登。可上訴

本案發生於2019年12月中，當時高以翔拍攝大陸實境節目《追我吧》，結果竟然猝逝，得年35歲。吳宗憲在臉書上直播時雖然表示哀悼，但也失控大罵「韓國人害的，韓國綜藝太智障了。」

吳宗憲的言論發出後，謝和弦2度在臉書Facebook「謝和弦R-chord（阿扣）」中開直播，說到「吳宗憲…裝什麼臺灣大哥，（台語）假鬼假怪…你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的，是韓國人害你沒有懶趴的…看見（台語）卒仔，臭卒仔，吳宗憲臭卒仔…你他媽說是韓國害死他的，OO娘勒」。這些言論在網友間發酵，吳宗憲得知後，提出民事訴訟，求償100萬元，並要求謝男於自己的粉絲專頁塗鴉牆，發表道歉啟事，並設為公開並連續置頂3日。

法院審理後，均認定謝和弦確實妨害名譽，一審判決謝和弦須賠償30萬元；上訴二審後，改判決謝和弦須賠償15萬元。案經廢棄發回，高等法院更一審7日宣判，仍判決謝和弦須賠償15萬元，但因本案刑事部分確定後，經眾多媒體報導而廣為週知，更一審法院應無再使謝和弦刊登判決要旨以回復吳宗憲名譽之必要，所以駁回這部分請求。本案可上訴。

▼謝和弦受訪回應遭吳宗憲提告與求償一事，故意親吳宗憲的照片。（資料照／圖／記者黃宥寧攝）

▲結束訪問謝和弦幽默親了吳宗憲照片一下。（圖／記者黃宥寧攝）

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