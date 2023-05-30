四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

▲新郎媽到處炫耀媳婦很美。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友在「匿名公社」分享鄰居家趣事，說住隔壁的大哥結婚，新郎媽就跑出來，興奮地對周圍的人炫耀，「新娘漂亮吧？是我媳婦！」卻被新娘媽嗆，「又不是妳生的，囂張什麼？」結果新郎媽就拉著對方的手，到處介紹「她很漂亮吧？她是我親家母，新娘她生的」，讓原PO噴笑，「結婚原來也可以很爆笑！」

「隔壁大哥今天結婚，早上差點笑死我們一堆鄰居。」這位網友28日發文，形容新郎媽平常就是「有點過份開朗」的人，明明早上還不到9點，新郎爸還提醒，「等等新娘來了要莊重一點、矜持賢淑一點！」結果新娘進門不到半小時，新郎媽就跑出來，興奮的一直向周圍的人說，「新娘漂亮吧？是我媳婦。」

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結果，突然冒出另一位阿姨開嗆，「又不是妳生的，囂張什麼啊？」新郎媽一聽，完全沒有不高興，反而拉著對方開始到處介紹，「她很漂亮吧（手指那個阿姨）？她是我親家母，新娘她生的。」不僅眾人爆笑，新娘媽也笑到不行，這一幕也讓原PO直呼，「第一次看人結婚可以這樣，也太歡樂了！」

貼文引來網友盛讚，「這應該是好婆婆」、「EQ很高的阿姨」、「以後結婚日子應該過得不錯」、「好歡樂的氣氛，這麼開朗的阿姨，希望未來是位好相處的婆婆」、「很棒啊！婚後記得繼續啊」、「哈哈哈哈！很可愛的長輩」、「好好笑，阿姨也太活潑了」、「結婚就是要開開心心的，現在一堆還沒結婚就用盡心機。」