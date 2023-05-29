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結婚6年被嫌「拗了20萬生活費」　夫喊：想跟妳收房租！1寶媽心寒

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻結婚6年，目前她在家當全職太太照顧小孩；沒想到，月薪10萬的丈夫，不僅生活費給得吝嗇，甚至嫌她白吃白喝，還想跟她討房租錢，這讓她超心寒，而大票網友也一面倒喊扯，紛紛勸她快離婚。

女網友在「匿名2公社」大吐苦水，她和先生結婚6年，育有一子，目前4歲9個月大，「小孩4歲8個月前，他一個月給我6000元，當2大1小的伙食費，目前調到1萬2，但現在物價上漲，1天才400，我真不知道該吃什麼，有時光早餐3人就230元了。」

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原PO委屈表示，平常都是自己顧孩，老公周六休假，她只不過請求支援2小時，對方竟勃然大怒，說她太自私；不僅如此，對方更口不擇言地嗆，這6年來，已經被她拗20萬生活費了。

▲▼洗碗,洗餐具,做家事。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

她不禁心酸嘆，「先生月薪10萬，還想跟我收5萬房租費，說我住他買的房子；申請育兒補助時，他直接說可以匯到我戶頭嗎？被戶政人員提醒，這是要給媽媽的補償，結果出了戶政事務所，對我說的第一句話是，錢下來就領出來給我！」

對此，大票網友紛紛替她叫屈，怒喊「佩服妳可以跟這樣的人生活」、「到底為什麼不離婚」、「這種廢物妳忍這麼久，是想成佛嗎」、「這種人渣，離婚」、「收下我的膝蓋，居然還可以6年」、「千萬別放出來害人」。

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