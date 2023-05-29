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兒時被逼吃到吐！他留陰影「再也不碰1食物」　網掀共鳴

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲每個人或多或少都有不敢吃的食物（示意圖／記者施怡妏攝）

記者郭卉寧／綜合報導

你有不敢吃的食物嗎？近日，就有網友表示，自己幾乎什麼食物都吃，唯一只對水晶餃很抗拒，而導致這樣情況的原因，則是因為他小時候曾被老師強迫吃水晶餃，「往後就完全不敢再吃這個食物。」貼文曝光後，意外引起不少人的共鳴。

原PO在PTT的WomenTalk板指出，自己不挑食，幾乎所有食物都敢吃，像很多人討厭的茄子、紅蘿蔔、蔥薑蒜等都沒問題，只有一樣東西他絕對不吃，「就是水晶餃，我超討厭、極度討厭，記憶要回溯到幼稚園中餐的時候。」

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他回憶起，雖然當時已經吃得很飽，但老師卻要他再吃2顆水晶餃，導致他飽到吐出來，「老師還強迫我把吐出來的東西吃下去。」也因如此，他對水晶餃留下陰影，之後就再也不敢吃，「想問大家有沒有因為不好的回憶，而不敢吃的東西？」

▲▼網友因小時候的陰影而不敢吃水晶餃。（圖／翻攝自PTT）

▲網友因小時候的陰影而不敢吃水晶餃。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛分享對食物的陰影，「茄子，小學時吃了一口，然後午餐全部吐出來」、「木瓜牛奶，小時候很愛結果有一天喝完後吐了，從此以後就不喝」、「妹妹小時候把沒吃完的茶葉蛋塞在車子椅縫，好幾天沒人發現＋天熱，那個氣味造成我這輩子完全不敢吃茶葉蛋，也無法接受有人在我旁邊吃」。

不僅如此，原PO小時候被強迫吃某樣食物的經驗，也引起許多人的共鳴，「被國小老師強迫吃橘子，聞到橘子就乾嘔，強迫是陰影」、「肥豬肉，吃了想會吐，小時候還被逼著吃，而且明明長大所有人都告訴你少吃這種東西」、「熱牛奶，小時候都被逼迫要喝完微波的熱牛奶，長大就很排斥，現在只喝冰牛奶」。

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