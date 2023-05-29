李多慧買新車「僅花40萬」含天窗　看中3點！PTT喊便宜：真國產價

▲李多慧開箱新車心情很興奮。（圖／翻攝自李多慧YT頻道）

記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）昨（28）日在YouTube上傳新影片，在韓國買了一輛汽車，為韓國國產現代汽車，花費1760萬韓元（約新台幣40萬元），而且還分60期付款。有網友驚呼，在韓國買車居然這麼便宜，只要台幣40萬元，反觀台灣，國產車的價格讓人心寒，貼文掀起熱議。

現年25歲的李多慧入手人生第一輛車子，找來汽車YouTuber「BPD」一起開箱新車，該輛車子為韓國國產現代汽車「casper」，是2022年輕型車，因此價格不貴，換算台幣約40.8萬元，不過她選擇分60期付款，每月只要30萬韓元（約新台幣7000元），「我的人生沒有一次性付款」。

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李多慧透露，這輛車適合剛出社會的人，或是年齡跟她相近的人，看中這輛車的原因為可以車宿、配備天窗，顏色又是喜愛的綠色，不過她懊悔自己買早了，因為接下來出的新款價格又更便宜，但李多慧對於擁有自己的車子仍感到很興奮，「BPD」也狂讚這輛車很適合她。

▲李多慧開箱新車。（圖／翻攝自李多慧YT頻道）

就有網友在PTT發文，「李多慧在韓國買新車，只要40萬台幣？」對於車輛的價格很驚訝，台灣的國產車都不一定有這種價格，認為這才是國產車該有的金額，「太牛逼了吧，有沒有八卦？」

對此，網友紛紛表示，「不是他們便宜是我們太貴」、「你就知道國產車多麼坑殺台灣人」、「在台灣買車，都還要花比較多錢買」、「人家的國產是真的會給國內優惠」、「韓國買歐洲車也比台灣便宜很多」、「我們國產賣的比進口外國貴」、「日本也很便宜啊，就台灣在貴而已」。

不少人提到，台灣會比較貴的原因跟稅金有關，「不論車款，問題就是稅制，還有牌照稅級距、汽燃費，不期不待不受傷害」、「貴的是貨物稅」、「關鍵在於稅金」、「問就是重稅」、「台灣車子的稅真的貴到誇張」、「是台灣車賣太貴，稅高到離譜」。