女騎士沒戴安全帽拒檢　「10分鐘飆10條街撞警車」1原因免囚

記者黃翊婷／綜合報導

方姓女子2021年11月24日中午12時許騎車行經屏東縣東港鎮內關帝東港堤防路段，因為沒戴安全帽被警察攔下，她竟拒絕停車受檢，10分鐘內狂飆10條街，最後撞上警用機車被逮。方女一審被判處有期徒刑7個月，她不滿提出上訴，強調自己並非故意衝撞警車，是因為閃避不及才會撞上；二審合議庭經檢視密錄器影像之後，認為她確實沒有犯意，於是改判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲方女沒戴安全帽拒檢，當街與警察飛車追逐。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，方女2021年11月24日中午12時49分騎車行經東港鎮內關帝東港堤防路段，因為沒戴安全帽被警察鳴笛示意停車受檢，沒想到她卻拒絕停下並駕車逃逸，雙方沿著東港鎮東港堤防路段、崁頂鄉新厝路（屏67線）、中正路二段61巷、中正路、東港大橋、新園鄉南興路（台27線）、興德街、臥龍路、中和路、南興路（台27線）一路追逐，期間她曾闖紅燈、跨越雙黃線、逆向，最終在台27線港西抽水站前撞上警車，人車倒地之後被逮。

方女一審被法官依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處有期徒刑7個月，她不滿提出上訴，坦承拒檢逃逸，但矢口否認有何妨害公務的行為，當時她只是要騎車鑽縫隙逃跑，沒有想要撞警察或警車，最後是警察把車騎到前方，她看到時已經來不及煞車才會撞上，「我不是故意要撞警察或警用機車」。

二審合議庭重新檢視密錄器影像等證據，發現方女在第一次被攔停時，是被警察前後夾擊，她從兩部警用機車的中間縫隙向左迴轉逃逸，並未將車頭朝向警察，也不是騎車直行衝撞，影片中甚至看不出來雙方車身有擦撞的狀況，就連警察本人也證稱「我感覺應該是有輕微碰撞到」，不是非常肯定曾遭到撞擊。

而在第二次攔停過程中，方女逆向行駛在台27線，但台27線南向港西抽水站前方的路段設有中央分隔島，上面種有樹木，警察順向追趕，雙方都無法看清楚對向車道的狀況，接著警察從順向車道經由槽化線切入逆向車道，方女的視線受到中央分隔島阻隔，並未看見警察切入車道，等到發現時，已經沒有足夠時間可以採取有效迴避措施。

合議庭認為，方女違規在先，還不顧警方攔阻一路逃逸長達10分鐘，行為的確不當，但她除了消極不配合受檢之外，並沒有故意衝撞警察或警車的意思，最後撞上警車也是因為來不及反應，不能認定她有施加暴力之故意，最終改依妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。