人夫同居小三「狂種草莓季」抖音放閃　1關鍵只有他要賠

記者黃翊婷／綜合報導

高雄男子阿偉（化名）與小三A女同居，兩人不僅以老公、老婆互稱，還將留下吻痕的行為稱為「草莓季」，並把相關影片上傳至抖音曬恩愛，沒想到卻被老婆抓包，遭提告求償80萬元。高雄高分院審理後，認為A女是在不知情的狀況下答應交往，因此不用負責，最終僅判阿偉要賠償8萬元，全案確定。

▲阿偉與A女同居曬恩愛，卻被已經協議離婚（尚未登記）的妻子告上法院。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

阿偉的妻子在判決書中主張，丈夫在婚姻關係存續期間與A女交往同居，雙方互稱老公、老婆，甚至將留下吻痕的行為稱為「草莓季」，並把相關影片、照片上傳至抖音，再到該平台相互留言，互動十分親密，造成她精神上受到莫大痛苦，因此決定向兩人提告求償80萬元。

對於妻子的指控，阿偉辯稱，他和妻子已在2021年6月簽立離婚協議書，同年7月透過LINE協議分居，同意各自生活，互不干涉對方的感情發展，妻子當時就應該預見他會與其他女子交往，卻未對此表示反對意見，他的行為都發生在協議分居之後，應當沒有侵害到妻子的配偶權。

A女也表示，和阿偉交往時並不知道對方尚有婚姻關係存在，只看過男方家中有小孩用品，沒有女性用品，她不是故意侵權；況且阿偉和妻子當時已經協議分居，夫妻倆形同陌路，婚姻早已產生重大破綻，妻子所受到的損害輕微，卻提告求償80萬元，金額顯然太高了。

一審法官認為阿偉和妻子既然已經協議分居、離婚，妻子也沒有其他證據可以證明，阿偉和A女是在達成協議之前就開始交往，因此不採信她的說詞，裁定兩人免賠。

妻子不滿提出上訴，高雄高分院合議庭認為，縱使阿偉是在與妻子達成協議後才與A女交往，但他尚未辦理離婚登記就跑去和他人同居，確實侵害到妻子的權益，最終判他應賠償8萬元；A女則因為不知情獲判免賠，全案確定。