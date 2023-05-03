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社會 社會焦點 保障人權

目睹男友性侵女兒　狠母竟勸「給他做反正都要進去關」

記者黃翊婷／綜合報導

工人阿偉（化名）與女友小美（化名）同居，卻在2018年間對小美的女兒、當時僅就讀國中的A女性侵；而小美見狀不僅沒有阻止，反而主動提供保險套，勸女兒不要反抗，「給他做沒關係，反正他都要進去關了」。事情曝光之後，阿偉和小美一審分別被判處8年6個月、8年4個月，兩人不滿提出上訴；高雄高分院認為阿偉性侵未遂，改判處6年8個月，小美則被判處5年6個月，全案仍可上訴。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲A女遭母親的同居人性侵，向母親求助還被無視。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，小美2018年2月間帶著女兒A一起住進阿偉家，同年夏季的某個晚上，A女熟睡後遭偷偷跑進房間的阿偉脫掉褲子企圖性侵，嚇得趕緊掙脫並逃往3樓，無奈因為門鎖損壞，無法反鎖自保，她轉而向聽聞聲響跟過來看的母親小美求助，結果不僅遭到無視，母親還主動提供保險套，並勸說「給他做沒關係，反正他都要進去關了」。

A女無法逃脫，慘遭阿偉狼爪，事後甚至被迫留下來看母親和阿偉「繼續辦事」，她直到同年12月底才在聊天時向同學傾訴此事，經2名同學勸說，決定鼓起勇氣求助師長，並透過學校通報，這才終於獲救。

阿偉挨告之後，辯稱小美和A女並沒有跟他住在一起。但A女和弟弟不僅能詳細描述一家人搬遷的過程，還能說出阿偉家的房間格局、室內有床但沒有桌椅等特徵，一審法官認為，若2名孩子不曾居住在阿偉家，不可能描述得如此詳細，加上認定阿偉性侵得逞，因此判處他8年6個月，另外判處小美8年4個月。

阿偉和小美不服提出上訴，表明自己並未性侵得逞，他的生殖器有入珠，若A女遭到性侵應該會受傷，經醫院檢查卻沒有明顯的陳舊性撕裂傷。

高雄高分院合議庭認為，縱使阿偉性侵未遂，他與小美都是A女的長輩，理應保護、照顧尚未成年的孩子，卻為了滿足一己私慾，以俗稱3P的方式侵害A女，違悖人倫綱常，造成A女身心嚴重受創，事後還一直推卸責任，未見有任何反省之意，因此改依2以上共同對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪，判處阿偉6年8個月、小美5年6個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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