夫嫖妓嫩妹、妻緊牽小王　撕破臉互告「兩邊都要賠」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓夫妻長期分居，丈夫指控妻子與多名男子出雙入對，還和其中一名小王長期同居，憤而提告求償200萬元；妻子則控訴丈夫跟蹤，甚至透過朋友介紹與年輕女子性交易，同樣提告求償60萬元。一審夫妻倆各被判處應賠償對方30萬元、15萬元，兩人不滿提出上訴，日前仍被高雄高分院合議庭裁定駁回。

▲陳姓夫妻互控對方出軌、嫖妓。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，婚後和妻子育有兩名小孩，2016年起妻子就帶著孩子們返回娘家居住，對他十分冷漠，還在婚姻關係存續期間與多名男子出雙入對，並與其中一名男子長期同居，2021年8月、9月間甚至一起前往花東旅遊同宿，嚴重侵害他的配偶法益，因此決定提告求償200萬元。

陳妻則控訴，她因工作關係與客戶有商業上的互動，但從未有踰矩行為，也沒有跟其他男性同居、出遊同宿，反而是丈夫無故跟蹤攝影，侵害她的隱私，所得影像檔案應當沒有證據能力；此外，丈夫在婚姻關係存續期間還透過朋友介紹年輕女子進行性交易，讓她大受打擊，所以決定提告求償60萬元。

對於妻子的指控，陳男堅稱從未與他人進行性交易。陳妻的「男友」也出庭證稱，兩人並未發生性關係，在收到起訴狀之前，他甚至不知道女方已婚。一審法官認為，雖然無法認定陳妻是否與男友發生性關係，但兩人在旅程中多次牽手、挽臂，行為舉止親暱，考量到男友確實不知情，最終僅判陳妻應賠償15萬元。

而陳男的部分，他堅稱沒有嫖妓，不過，法官檢視他與友人的聊天紀錄，發現在2021年2月24日，友人曾傳送暱稱為「樂樂」的女子網頁截圖，並詢問「之前找多少」，他回答「22」、「現在有嗎」、「可衝嗎？哈哈」，友人追問「你要幾分」，他再答「50」、「才夠」。

在該網頁截圖中，樂樂身穿情趣服裝，還標出身高、體重、罩杯、服務時間、地點，基本服務項目包含殘廢澡、按摩、小親親、水中簫，就連收費方案也有明確標註。法官認為，從雙方的對話可知，陳男確實曾透過友人協助安排性交易，因此判他應賠償30萬元。

陳姓夫妻皆對判決結果不服並提出上訴。高雄高分院合議庭認為，原審判決基礎明確，其餘皆是夫妻倆攻擊、防禦的方法及舉證，經審酌認定不影響判決結果，沒有逐一論列的必要，最終裁定駁回。