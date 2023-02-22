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O型夫妻錯驗出A型女兒　夫控醫院害離婚討55萬！結局2連敗

記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓男子與中國籍妻子結婚之後生下一名女兒，但夫妻倆血型都是O型，女兒卻檢驗出A型，導致他和妻子鬧翻離婚，後來經過醫院複驗才知道女兒其實是O型，因而決定向醫院提告求償55萬元。不過，黃男一審敗訴，上訴至高雄高分院，合議庭認為他是先與妻子離婚，才知悉女兒血型登載錯誤，中間隔了7年，因此認定離婚應與此事無關，最終仍判他敗訴，全案確定。

▲▼父女、親子。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲黃男指控因為醫院的疏失，害他和妻子、女兒分離。（示意圖／免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關。）

黃男在判決書中主張，他和妻子婚後生下一女，醫院當時測定女兒血型為A型，但他和妻子都是O型，不可能生出A型的孩子，雙方因此鬧得不愉快；而女兒在出生滿月後就由外婆帶回中國生活，他在2014年1月間與妻子經法院調解離婚，女兒則在同年2月返台就學，父女倆才開始有互動。

黃男接著指出，2022年2月他委請律師撰寫存證信函給醫院，院方在同年3月回函告知，女兒的血型報告複驗結果為O型，他不滿院方疏失害他與妻女分離，因此決定向院方提告求償55萬元。

不過，院方強調，女嬰出生時檢測出A型，當日隨即複驗確認為O型，當時已立即告知黃妻並進行修正，但因為病歷系統轉換為電子檔，紙本病歷沒有隨之更新，才會造成誤會，所以拒絕賠償。

一審法官認為，當時與醫院簽約的人是黃妻，黃男不能依據醫療服務契約主張賠償；而黃男控訴院方疏失導致自己家庭破裂，但他在審理過程中承認2021年3月以前並不知道女兒的血型，若依時間線來看，他在2014年就與妻子離婚，直到2021年3月才知道女兒血型登載錯誤，中間相隔7年，可見離婚這件事情與血型登載錯誤無關，因此判他敗訴。

黃男不滿提出上訴。高雄高分院合議庭的意見與一審見解相同，加上黃男沒有其他證據可以佐證自己的說詞，最終仍判他敗訴，全案確定。

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