快訊／要找財經專業！蔣萬安曝第3副市長條件　李永萍、王浩都在名單內

▲台北市長蔣萬安、副市長林奕華（左）和李四川（右）。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

隨著疫情趨緩，台北市於5月中上旬突破250萬人，可望在6月確定後報內政部，屆時便可增設第三位副市長。針對第三位副市長要找誰？國民黨台北市長蔣萬安透露，會考慮產業財經類人才，目前心中有5位以上人選，而外界不斷報導的國民黨籍前台北市副市長李永萍，以及市議員王欣儀、秦慧珠，前市議員王浩也都在考慮名單內。

蔣萬安29日赴市議會進行上任後首次市政總質詢，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，台北市民政局長陳永德曾說，預估5月底、6月初，北市可提出第三副市長需求，若從現行副市長分工來看，副市長李四川、林奕華分工各別為何？李四川稱自己是工程、交通跟警政，林奕華則以文教、社福領域較多。

陳宥丞詢問，如果要補第三副市長，蔣萬安希望找何種專業項目人才？蔣萬安回應，自己的可能方向是產業、財經界人才。陳宥丞聽聞蔣萬安的回答後給予肯定，認為疫情後世上各個首都都使出渾身解數，希望把錢帶進來城市。

陳宥丞再問，記不記得選前承諾女性閣揆比例要達到多少比例？蔣萬安說，當時希望能到三成，但現在確實還沒達標。陳宥丞呼籲，現行只有6名女性閣員，也就是21％而已，蔣萬安上任5個月，選前承諾至今都還沒做到，所以希望第三副市長可以以女性為優先，不要無限跳票；蔣萬安則允諾，會朝此方向努力，當然要用人唯才、適才適所。

陳宥丞說，蔣萬安選舉時的「台北光榮篇章」，裡面寫到「未來不分藍綠」，而柯文哲擔任市長時，副市長有民進黨、國民黨和親民黨籍人士，但只見蔣萬安身邊的林奕華、李四川都是國民黨，「除了國民黨人選之外，有無可能從黨外徵才？」蔣萬安提及，都會納入整體評估考量，只要該人優秀、有能力，且符合市府分工。

此時，陳宥丞問到，有沒有準備第三副市長人選？蔣萬安僅說「我們都在思考」，讓陳宥丞酸說「有幾位？我沒問你是誰，有幾位？」但蔣萬安還是沒正面回答，又說「有很多位」，使陳宥丞直問「幾位？」

蔣萬安似乎此刻才意識到自己沒回答到問題，笑稱「呵呵，很多位，至少5位以上啦！」而且各個背景的人都有，包括剛剛建議的產業財經、經濟背景這塊，「我都有在思考」，不過也確實有國民黨籍人士在內。

陳宥丞提及，媒體報導點名幾位熱門人選，包括李永萍、王欣儀、秦慧珠、王浩，有沒有在參考名單內？蔣萬安僅不斷稱「我們都會整體考量，這些人選或不是這些人選」、「我們都會考量，剛剛談到我們有大概分工方向」、「各界推薦好的人才，我們都會思考」。

面對蔣萬安的三度答非所問，陳宥丞嘆了一口氣後稱「你又答錄機了！有沒有剛剛提到的人？」此時蔣萬安才正面回答，「這些我們都會思考，因為任何各方推薦（人才），我們都會思考，的確是有人推薦」。

至於外界擔憂上述人選都是因國民黨屬意，甚至認為蔣萬安才剛上任、駕馭市政這台車，恐怕無法阻擋黨意要求？蔣萬安強調「絕對不會」，他絕對是用人唯才、適才適所，要考量整體市政分工等各個方面，絕對不會拘限於政治或政黨因素，「剛議員提到包括背景專業、性別，都是我們首要優先考量。」