願出戰大安或文山立委！昨向蔡英文請纓　簡舒培、王閔生還原內容

▲民進黨台北市議員簡舒培、王閔生。（組合圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨拋出「民主大聯盟」構想引發爭議，同樣有意參選立委，且身在艱困選區的台北市大安、文山區議員簡舒培、王閔生28日與總統蔡英文同場，並當面向蔡英文表態，兩個人已經準備好了，願意全力以赴。面對外界認為蔡有協調立委提名一事，簡舒培、王閔生否認，僅說是表達自己願意為黨出征。

台北市木柵忠順廟28日舉辦保儀大夫1266週年聖誕千秋三獻大典，蔡英文、行政院副院長鄭文燦、民進黨台北市黨部主委張茂楠，還有被視為台北市第6選區（大安區）、第8選區（文山區）立委可能人選的簡舒培、王閔生，以及社民黨台北市議員苗博雅也都到場出席。

針對28日忠順廟活動，當場向蔡英文請纓一事，王閔生29日表示，自己是因為蔡英文出席活動，加上廟方董事長陳欽賜曾為小英之友會志工，兩個人閒話家常，沒有聊太多選舉的事情，後來廟方提及現任文山區立委是賴士葆，蔡英文則稱現在選民希望由下個世代承擔。

簡舒培也說，張茂楠與陳欽賜聊到立委提名，自己才表達若有需要的話，自己願意為黨出征，但這是向在地支持者表達立場，不是主動聊起該話題，且蔡英文也沒有針對提名人選發表看法。

▲蔡英文出席保儀大夫1266週年聖誕千秋三獻大典。（圖／總統府提供）

值得一提的是，昨蔡英文與鄭文燦、張茂楠、簡舒培、王閔生、苗博雅和趙怡翔一行人，進入貴賓室談了好幾分鐘，被外界解讀蔡有協調立委提名問題。簡舒培會後受訪時表示，自己跟王閔生都向蔡英文表態，不管是大安、文山區的2個艱困選區，若需要他們2人其中之一出馬挑戰立委，「我們都會全力以赴，且已經準備好了」。

簡舒培提及，不管是大安或文山區，自己都有信心代表出征，並且爭取到最好的成績，她也再度向民進黨中央喊話，徵詢艱困選區立委候選人時，應考慮在地方深耕的民意代表，才不會讓國民黨覺得有機會；倘若最後又是空降、禮讓，對於民進黨支持者來說，心情當然會受到影響。

至於蔡英文回應為何？簡舒培轉述，蔡英文認為艱困選區，尤其是文山區立委，國民黨已經當太久了，應該要換人，民意思變，民進黨應該把握這次機會。

王閔生則說，自己3月跟賴清德當面餐敘，表達爭取文山立委提名後，到現在黨中央都沒人與他接觸，也沒有人來徵詢，這一切靜待賴清德的決定，「我們都尊重」；文山區一直以來是民進黨最艱困選區，人選一定要趕快決定，希望黨中央可以考量，誰才是最有戰力的人選，如果是空降人選，還得先熟悉地方生態，以及知名度是否足夠問題。

▼台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）