老公當自己面「砍死柯基犬」　她嚇哭提離婚「夫家全反對」

記者蔡紹堅／綜合報導

山東菏澤一名女子遭到老公家暴，老公甚至在她面前拿刀砍死了家中的寵物柯基犬，她曾試圖勸阻，竟被警告「敢動就砍死妳！」女子事後提出離婚，結果遭到男方全家人反對，還勸她回家，令她只好上網發文求助。

女子在網路上發文表示，老公當著自己的面，在房間裡面用菜刀把寵物柯基犬皮皮給砍死了，他非常害怕，試圖勸阻，一直叫其他家人來幫忙。

▼老公拿菜刀追砍柯基犬。（圖／翻攝微博）



女子指出，老公當時喝了酒，在臥室裡面勒住皮皮的脖子，皮皮掙扎時，把老公的手抓傷了，老公就拿刀開始砍狗，她試圖阻止竟被威脅，「敢動就砍死妳！我砍個狗也不犯法！」

女子說，她害怕也被老公砍，嚇得不敢動，只能眼睜睜看著皮皮被砍死。更可怕的是，老公與公公居然跟沒事一樣，淡定處理皮皮的屍體和清洗血跡。

女子還說，她已經被家暴很多次，這次以後逃回了娘家，向老公提出離婚，結果老公一家都反對，還一直勸她回來。

女子更提到，自己已經報警了，她不要任何賠償，只希望能夠離婚，還有對方受到法律制裁。

菏澤市郡城縣婦聯表示，婦聯工作人員已經對此事開始調查，並嘗試聯繫當事人。該工作人員表示，之後會竭盡全力幫助她，比如提供心理輔導等，如果事件後續有新的進展婦聯也會進行通報。