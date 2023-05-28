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社會 社會焦點 保障人權

超商浩克控警虐待人！首現身「6字回應」是否提告　扛12道傷勇參賽

記者閔文昱／綜合報導 

桃園「超商浩克」朱姓男子日前在超商失控，造成2名警員受傷，員警持警棍回擊12下後將朱男送辦。朱男27日上午告訴《ETtoday新聞雲》記者，認為警方的做法是「虐待人」，將會尋求司法途徑，當天他也現身成吉思汗全國健美公開賽，並在賽前首度針對是否提告作出回應。

朱男大鬧超商交保後一直保持低調，IG也設成個人帳號，但低調6天後又突然打開，並在限時動態吐露心聲「我想比賽」，而他27日也果真在成吉思汗盃全國健美公開賽上現身，參加「男子傳統健美」75公斤以下的組別，最終獲得第3名和1萬元獎金。

▲▼超商浩克拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲朱男在公開賽上現身。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

根據比賽畫面，朱男上台展現肌肉線條時，背部還能看見傷疤，當時主持人還直呼「滿心respect！」事實上，他的現任林姓女友26日就曾在限時動態PO出照片，可見朱男的背部有多達12道傷疤，以及女友為他塗抹的敷品，看似傷勢還未完全復原。

▲▼桃園浩克背部傷勢曝，現任林姓女友。（圖／翻攝當事人IG）

▲桃園浩克遭警棍毆打12下，背部傷勢曝，右為現任林姓女友。（圖／翻攝當事人IG）

朱男27日向《ETtoday新聞雲》記者透露，警方的做法是「虐待人」，強調自己不是第一個，也不是最後一個，將會尋求司法途徑，現階段還需要社會輿論力量，其他等他打完官司再說。而朱男當天在步入比賽會場前，有媒體詢問「是否會對警方提出告訴？」他則簡單回應「我哥哥在處理」，隨後就快步進入會場，並未多談。

▼朱男表示會尋求司法途徑。（圖／記者劉人豪攝）

▲超商浩克表示會尋求司法途徑。（圖／記者劉人豪攝）

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